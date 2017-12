Digitale Bibeltexte

Wie sich die Bibel im digitalen Zeitalter weiterentwickelt: Gläubige in US-Mega-Kirchen halten im Gottesdienst ihre Smartphones in die Höhe.

Knapp 80 Prozent der Menschheit sind in der Lage, die Bibel in der eigenen Muttersprache zu lesen. Mit dieser Erfolgsmeldung ging der Weltverband der Bibelgesellschaften Anfang 2017 an die Öffentlichkeit. Das komplette Buch der Bücher mit Altem und Neuem Testament, übersetzt in 648 Sprachen für rund 5,16 Milliarden Menschen. Das Neue Testament, lesbar in weiteren 1432 der rund 6900 lebenden Sprachen, von denen Forscher ausgehen.

Kein Grund, sich auszuruhen, finden die rastlosen Übersetzer, die zuletzt unter anderem den 5,2 Millionen Tatarisch sprechenden Menschen ein muttersprachliches Angebot zugänglich machten. „Religionen sind ein dynamisches Traditionsgefüge“, beschreibt die Religionswissenschaftlerin Katja Rakow den Wandel, dem auch das Christentum in seiner Geschichte fortwährend unterworfen gewesen ist.

Und dazu zählt eben auch die Bibel, die in ihrer Zusammensetzung aus Altem Testament, basierend auf dem Tanach des Judentums, und Neuem Testament im Laufe mehrerer Jahrhunderte entstand. Die Erfindung des modernen Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts durch den Mainzer Goldschmied Johannes Gutenberg zählt ebenso zu den Meilensteinen der Bibelverbreitung wie Martin Luthers Bibelübersetzung in die frühneuhochdeutsche Sprache, die mit letzten Korrekturen des Reformators Mitte des 16. Jahrhunderts vorlag.

Inzwischen hat die Verwendung der Heiligen Schrift längst die Buchdeckel gesprengt, wie Rakow, Assistenzprofessorin an der Universität von Utrecht, im Rahmen ihrer Forschung in amerikanischen Mega-Kirchen festgestellt hat. In Utah, wo es den größten dieser Kirchen gelingt, 45.000 Gottesdienstbesucher pro Woche zu versammeln, halten die Gläubigen schon mal ihre Smartphones in die Höhe und skandieren: „Das ist meine Bibel.“

Ein religionsgeschichtlicher Wendepunkt? „Das lässt sich erst in der Retrospektive beurteilen“, sagt die Forscherin. Allerdings sei zumindest heute noch anhand der Nutzungszwecke zu unterscheiden, ob digitale Bibeltexte auf Smartphone oder Tablet, als App oder Video selbst für die aufgeschlossensten Gläubigen infrage kommen.

Als Erinnerungsstück taugt eben immer noch nur die gedruckte Familienbibel. Und auch bei feierlichen Momenten wie bei symbolischen Handlungen in Gottesdiensten oder bei Vereidigungen komme bisher nahezu ausschließlich das gedruckte Werk zum Einsatz. Was allerdings das Bibelstudium und die Lesung im Gottesdienst angehe, sei der Einsatz digitaler Texte allerdings schon aus diversen praktischen Erwägungen wie Verlinkungen oder Verstellbarkeit der Schriftgröße auf dem Vormarsch. Tradition und Avantgarde liegen nah beieinander.

Einerseits propagiert Carl Lentz, prominenter US-Prediger der bei Stars wie Justin Bieber angesagten Hillsong Church: „Deine Bibel muss Seiten haben“. Andererseits avancierte Suzi LeVine, US-Botschafterin in der Schweiz, im Jahr 2014 zum Social-Media-Star, als sie ihren Amtseid auf einen Kindle ablegte. Aber der zeigte in seinem Display auch keinen Bibeltext, sondern die amerikanische Verfassung.