Polizeigewerkschafter auf Staatskosten freigestellt

Düsseldorf. Die Besoldung von Polizeigewerkschafter Rainer Wendt wirft weiter Fragen auf. Innenminister Ralf Jäger will jetzt die Rechtsgrundlage für eine bezahlte Freistellung im Fall Wendt ermitteln lassen.

Von Tobias Blasius, 06.03.2017

Ob Rainer Wendt beim Landesamt für polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg Büro und Telefonanschluss hatte? Ob bei irgendeinem Vorgesetzten hinterlegt war, wie viele Wochenstunden er als Hauptkommissar für seinen Beamtensold abzuleisten hatte? Innenminister Ralf Jäger (SPD), immerhin Wendts oberster Dienstherr, wirkt ratlos: „Vermutlich wird er da eine Planstelle haben.“

Der Fall des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), der jahrelang vom Land NRW als Polizist bezahlt wurde, obwohl er gar nicht mehr als solcher arbeitete, wirft am Montag viele Fragen auf. Jäger kündigt ein „Verwaltungsermittlungsverfahren“ an, um zu rekonstruieren, auf welcher Rechtsgrundlage Wendt eine bezahlte Freistellung für seinen Gewerkschaftsjob genehmigt wurde. „Es hat sich in der Verwaltungspraxis etwas verselbstständigt“, mutmaßt der Innenminister. Die Details der Absprachen seien ihm nicht bekannt.

Jägers Vorgänger Ingo Wolf (FDP) will ebenfalls nicht Urheber des Modells „Gewerkschaftsboss auf Staatskosten“ sein. Wendt sei schon 1997 unter SPD-Ägide als damaliger DPolG-Landeschef freigestellt worden. Es handele sich um eine „gängige Staatspraxis zur Gewährung gewerkschaftlicher Arbeit auch solcher Organisationen, die nicht von gesetzlichen Freistellungen profitieren“, sagte Wolf.

Ähnlich argumentiert Jäger. Den Vertretern kleinerer Polizeigewerkschaften werde im Rahmen „des dienstlich Vertretbaren“ erlaubt, gewerkschaftliche Aufgaben wahrzunehmen. Dass Wendt seit mindestens zehn Jahren gar nicht mehr zum Dienst erschien, scheint eine kreative Anwendung dieser Regelung zu sein. Aber auch die Landesvorsitzenden von DPolG und Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Erich Rettinghaus und Sebastian Fiedler, werden für die Arbeit in ihren Gewerkschaften und im Hauptpersonalrat praktisch bezahlt freigestellt.

Fiedlers Freistellung war von Jäger selbst noch 2014 in einem Erlass geregelt worden. Selbst da will niemand nachgefragt haben, wie das Land eigentlich bei Wendt und Rettinghaus verfährt. Neben der Gewerkschaft der Polizei (GdP), die ihr Personal aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren muss, seien eben auch die beiden kleineren Arbeitnehmervertretungen bei Gesetzesvorhaben und im Hauptpersonalrat anzuhören, argumentiert Jäger. Das könne nicht nach Dienstschluss erledigt werden.

Selbst der Beamtenbund (DBB), Dachorganisation der DPolG, zeigte sich befremdet über die Praxis des Innenministeriums: Eine Finanzierung von Gewerkschaften durch den Arbeitgeber lasse „Wohlverhalten erwarten“ und könne nicht Basis für die Arbeitnehmervertretung sein. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) reagierte empört auf die Alimentierung von Gewerkschaftsbossen: „Wir sind schockiert, das geht gar nicht.“ Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf prüft nach Anzeige der Linken den Anfangsverdacht der Untreue, weil Beamtensold offenbar ohne dienstliche Gegenleistung gezahlt wird.