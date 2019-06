Umgang mit Flüchtlingen in den USA

Hinter Maschendraht: Das Foto machte Professor Neal Rosendorf von der New Mexico State University bei einem Besuch in einem Auffanglager in El Paso, Texas.

Washington. Die US-Regierung muss ein Auffanglager für Kinder nahe der mexikanischen Grenze wegen skandalöser Zustände schließen. Eine Gruppe von Rechtsgelehrten hatte Alarm geschlagen.

Von Frank Herrmann, 25.06.2019

Schockierende Berichte über skandalöse Zustände haben die US-Regierung gezwungen, ein Auffanglager der Grenzpolizei an der mexikanischen Grenze de facto zu schließen. In Clint, einer Kleinstadt in der Nähe der texanischen Metropole El Paso, hatten mehr als 300 Kinder unter menschenunwürdigen Bedingungen hausen müssen, bevor eine Gruppe von Rechtsgelehrten Alarm schlug.

Fast alle trugen auch noch nach drei oder vier Wochen dieselben schmuddeligen Sachen, mit denen sie über die Grenze gekommen waren. Da es an Betten und Matratzen fehlte, mussten viele nächtelang auf dem nackten Betonboden schlafen. Es gab weder Zahnbürsten noch Zahnpasta, weder Seife noch Babywindeln. Es stank, weil sich die meisten nicht einmal waschen konnten, von einer Dusche ganz zu schweigen.

„Es waren die katastrophalsten Bedingungen, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe”, fasst es Warren Binford zusammen, Rechtsprofessorin im Pazifikstaat Oregon, eine von sechs Juristinnen und Juristen, denen nach einem Richterentscheid Zugang zu dem Lager gewährt werden musste. Minderjährige über Wochen in eine fensterlose Halle zu sperren, allein das stehe für ein blamables Versagen der Behörden. Nach Binfords Schilderung waren etliche Kinder an Grippe erkrankt, ohne angemessen behandelt worden zu sein. Fast alle hätten von Hungergefühlen gesprochen. Häufig hätten die Älteren versucht, sich in der Rolle von Ersatzeltern um die Jüngeren zu kümmern, sie zu beruhigen, ihnen Mut zu machen.

Die New Yorkerin Elora Mukherjee spricht von Kindern, die ihre käfigartigen Zellen so gut wie nie verließen. Einige hätten ihr erzählt, dass man ihnen erlaubt habe, zum Spielen nach draußen zu gehen. „Aber sie sagten mir, sie hätten einfach nicht spielen können an einem Ort, an dem sie nur zu überleben versuchten.”

In aller Regel hatten die Minderjährigen im Schlepptau eines Verwandten den Rio Grande überquert, um sich einer der Grenzpatrouillen der Border Patrol zu stellen. Einige waren nach dem Betreten amerikanischen Bodens von ihren erwachsenen Begleitern getrennt worden. Mütter im Teenageralter waren mit ihren Babys, das jüngste fünf Monate alt, durch den seichten Fluss gewatet.

Eigentlich dürfen aufgegriffene Migrantenkinder höchstens 72 Stunden lang in Lagern wie dem in Clint festgehalten werden. Danach müssen sie von Jugendeinrichtungen, verteilt übers ganze Land, aufgenommen werden. In der Praxis warten ihre bereits in den USA ansässigen Angehörigen oft nur auf ein Lebenszeichen, damit sie ein Flugticket buchen, eine Busfahrkarte kaufen oder aber selber in die Grenzregion reisen können, um sie abzuholen.

Bei den meisten von denen, die in Clint hausten, sagt Binford, hätte man nur die Verwandten zu verständigen brauchen, die sofort alles Nötige in die Wege geleitet hätten. Warum man Sieben- oder Achtjährige so lange festhalte, ohne diesen einfachen Schritt zu gehen, dafür gebe es keine plausible Erklärung. Die Border Patrol, nimmt die Dozentin die Grenzpatrouillen in Schutz, habe die Aufgabe, illegal Einwandernde abzufangen. Weder verfüge sie über die Kapazitäten noch über die fachliche Eignung, um wochenlang Kinder zu betreuen.

Es ist nicht das erste Mal, dass erschütternde Berichte über das Chaos in den Notunterkünften der Border Patrol die Runde machen. Wie im Mai bekannt wurde, mussten sich in einem Gebäude in El Paso 41 Menschen eine Zelle teilen, die für maximal acht Personen konzipiert war. Es zeigt die Hilflosigkeit einer überforderten Bürokratie, die dem Ansturm von Flüchtlingen aus Ländern die El Salvador, Guatemala und Honduras nicht gewachsen ist. Nach der amtlichen Statistik wurden allein im Mai an der Grenze zu Mexiko rund 133.000 Migranten ohne gültige Einreisepapiere aufgegriffen, so viele wie seit 2007 nicht mehr.

„Angesichts der Umstände machen wir einen fantastischen Job”, behauptete Donald Trump noch am Wochenende, als er dem TV-Magazin „Meet the Press” ein Interview gab. In Wahrheit, monieren die Kritiker, nehme dessen Kabinett Missstände bewusst in Kauf, wohl auch, um potenzielle Migranten abzuschrecken. Der amerikanische Staat, so hatten Regierungsanwälte vor wenigen Tagen vor einem Gericht in San Francisco argumentiert, stehe nicht in der Pflicht, Migranten mit Zahnbürsten oder Seife zu versorgen.