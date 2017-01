Kommentar zur CDU im Wahljahr

15.01.2017 Im Jahr der Bundestagswahl steht Angela Merkel vor ihrem schwersten Wahlkampf. Nicht nur die innere Sicherheit als zentrales Thema macht ihr zu schaffen. Darüber hinaus hat Merkel sich von ihrer Partei entfernt, findet unser Autor.

Angela Merkel geht 2017 in den schwersten Wahlkampf ihrer Kanzlerschaft. 2005 war sie als Herausforderin gegen einen angeschlagenen SPD-Kanzler Gerhard Schröder ins Rennen gegangen, der aus einer beinahe aussichtslosen Ausgangslage beinahe noch einen Sieg gemacht hätte. 2009 konnte Merkel erstmals ihren Amtsbonus als Bundeskanzlerin einsetzen und sah ihren Koalitionspartner SPD auf 23,0 Prozent schrumpfen. 2013 schrammte Merkel knapp an einer absoluten Mehrheit auch zu dem Preis vorbei, dass ihr Koalitionspartner FDP binnen vier Jahren von 14,6 Prozent auf eine außerparlamentarische Opposition zurechtgestutzt wurde.

In der Wahlauseinandersetzung dieses Jahres muss Merkel mehr fürchten, als den Koalitionspartner womöglich erneut kleiner zu machen. Der Austritt von Erika Steinbach nach über 40 Jahren in der CDU aus Partei und Fraktion ist für Merkel eine Mahnung, weil damit eine prominente Vertreterin des konservativen Flügels von der Fahne geht. Und mangelnde Gefolgschaft kann eine Parteichefin im Wahljahr nicht brauchen.

Die Bundes-CDU will nach ihrer Klausur mit einem Programm aus Maß und Mitte um Wähler werben und dabei auch Zuwächse der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland verhindern. Dieser Wahlkampf ist schon allein deshalb eine Auseinandersetzung wie keine davor, weil die Gesellschaft wie nie zuvor polarisiert ist. Die digitale Revolution überfordert viele Menschen. Der Terror ist mit dem Anschlag von Berlin so nah wie nie nach Deutschland gekommen. Die Innere Sicherheit wird zu einem zentralen Thema dieses Wahlkampfes. Und erstmals wird diese Auseinandersetzung im Bund von allen Parteien ohne jede Koalitionsaussage geführt. Jeder kämpft auf eigene Rechnung. Und danach wird zusammengezählt.

Die CDU hat dabei ein Problem: Merkel ist qua Amt und Person inzwischen mehr Programm, als es vielen in der Partei lieb ist. Zuletzt hat eine für CDU-Verhältnisse vergleichsweise störrische Basis beim Bundesparteitag in Essen gezeigt, dass sie den Kurs ihrer Vorsitzenden und Bundeskanzlerin nicht mehr um jeden Preis mitgehen will. Erst stimmte eine Mehrheit der Delegierten für einen Antrag der Jungen Union, die doppelte Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder abzuschaffen. Danach kassierte Merkel diesen Beschluss für sich wieder.

Vorsitzende, die Parteitagsbeschlüsse ignorieren, zeigen damit auch, wie weit sie sich von ihrer Partei entfernt haben. Dies war bei Helmut Schmidt nicht anders als bei Helmut Kohl. Merkel hat einmal gesagt, sie wolle den Zeitpunkt ihres Ausstiegs aus Amt und Politik möglichst selbst bestimmen. Das wäre die höchste Kür im Leben einer Berufspolitikerin. Ob ihr das noch gelingt, bleibt offen. Merkel hat sich entschieden, ihren Weg fortzusetzen: für eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin. (Holger Möhle)