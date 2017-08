Autoindustrie und Diesel-Skandal

Ein Elektroauto des Typs Tesla S lädt in Stuttgart an einer Stromtankstelle.

BERLIN. Die Bundeskanzlerin blieb beim Diesel-Gipfel im Urlaub. Nun übernimmt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Initiative und fordert eine EU-Zulassungsquote für Elektroautos.

Von Jan Drebes und Florian Rinke, 12.08.2017

Der Skandal um den millionenfachen Abgasbetrug der Autoindustrie und das schwache Ergebnis des Diesel-Gipfels bestimmt immer mehr den Bundestagswahlkampf. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz legte nun einen Fünf-Punkte-Plan zur Zukunft der Automobilbranche vor, um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter Zugzwang zu setzen. Darin schlägt er eine feste EU-Zulassungsquote für Elektroautos vor, damit sich deren sehr spärliche Marktanteile erhöhen.

Merkel hatte am Freitag ihren Urlaub wie geplant beendet. Für den Diesel-Gipfel am 2. August, bei dem nur Software-Updates für Dieselautos mit Euro-5- und Euro-6-Norm sowie Kaufprämien beschlossen wurden, hatte Merkel ihre Auszeit nicht unterbrochen. Nach Einschätzung von Politikwissenschaftlern hat sich das in ihren Beliebtheitswerten niedergeschlagen: Im ARD-Deutschlandtrend rutschte Merkel um zehn Prozentpunkte ab, aber auch Schulz büßte an Zustimmung ein.

Die SPD will sich nun mit Lösungsvorschlägen im Diesel-Skandal profilieren und ihren Rückstand von gut 15 Punkten auf die Union wettmachen. Die drei sozialdemokratischen Minister Brigitte Zypries, Barbara Hendricks und Heiko Maas brachten einen zweiten Diesel-Gipfel ins Gespräch – den Regierungssprecher Steffen Seibert prompt als „denklogisch“ bezeichnete – und Schulz betonte, eine verbindliche Mindestzahl von E-Autos werde ein Anreiz für die Industrie sein. „Diejenigen, die dann am schnellsten in der Produktion und Entwicklung sind, werden diejenigen sein, die diesen Markt für sich erobern“, sagte er. Eine konkrete Zahl nannte Schulz nicht. Die SPD-geführten Ressorts für Umwelt und Wirtschaft schlossen sich den Positionen an.

Jeder Vorschlag ist "erst einmal willkommen"

Auch die Grünen reagierten positiv. Spitzenkandidat Cem Özdemir begrüßte es, dass Schulz die Zukunft der Autoindustrie zum Thema macht. „Wir brauchen zügig eine Zukunftskommission saubere Mobilität, um die Transformation der Automobilwirtschaft gemeinsam anzupacken“, forderte er. Es gehe um verlässliche Rahmenbedingungen und intelligente Anreize, die den Umstieg auf emissionsfreie Mobilität bis 2030 voranbrächten. Bei einer E-Auto-Quote zögern die Grünen.

Dennoch ist zu sehen, dass Rot-Grün bei dem Thema an einem Strang zieht. Seibert teilte mit, die Kanzlerin lege sich in der Debatte um eine E-Auto-Quote noch nicht fest. Jeder Vorschlag, der mehr Dynamik beim Ausbau der E-Mobilität zum Ziel habe, sei „erst einmal willkommen“, so Seibert. „Auch wenn ich für die Bundesregierung solch eine Forderung nicht vorbringe.“ Unionsfraktionsvize Michael Fuchs lehnte eine Quote ab, ebenso wie der Automobilverband VDA. Es gebe wirksamere Maßnahmen, hieß es. Die FDP sprach von Planwirtschaft.

Derweil forderte die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, die Abschaffung des Diesel-Privilegs bei der Mineralölsteuer zu prüfen. „Dieselfahrer zahlen pro Liter Kraftstoff 18,4 Cent weniger als Benzinfahrer – den Staat kostet diese Subventionierung mittlerweile 7,8 Milliarden Euro pro Jahr, gut dreieinhalb Milliarden davon für die Pkw-Nutzung“, rechnete sie vor. Selbst bei Abzug der höheren Kfz-Steuern für Dieselautos seien das rund eineinhalb Milliarden Euro vom Staat für die Selbstzünder pro Jahr. „Zum Vergleich: Die Förderung für Elektromobilität beträgt knapp eine Milliarde – aber bis 2020“, so die UBA-Chefin. Eine E-Auto-Quote hält sie für sinnvoll.