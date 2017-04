Kommentar zur 100-Tage-Bilanz von Donald Trump

Mit der Botschaft eines radikalen Neuanfangs hat Donald Trump das Weiße Haus erobert. Schon in den ersten 100 Tagen wollte er das Land umkrempeln. Viel ist davon nicht geblieben.

Washington. Die erhoffte Metamorphose vom demagogischen Wahlkämpfer zum besonnen abwägenden US-Präsidenten hat bei Donald Trump bisher nicht stattgefunden.

Von Dirk Hautkapp, 27.04.2017

Die Befürchtung, dass Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika politisch und charakterlich eine Fehlbesetzung sein wird, scheint sich zu bestätigen.

100 Tage nach Amtsantritt hat der Immobilienunternehmer und Selbstvermarkter historisch katastrophale Umfragenwerte. Die Mehrheit der Amerikaner traut ihm nicht. Kaum eines seiner vollmundigen Versprechen, sieht man von der Installierung eines erzkonservativen Juristen am Obersten Gerichtshof ab, ist eingelöst oder finanziell seriös auf den Weg gebracht.

Stattdessen markieren handwerkliche Fehler wie der gestoppte Einreise-Bann für Muslime und Pleiten wie die gescheiterte Reform der Krankenversicherung seines Vorgängers Obama einen krachenden Fehlstart. Das Land ist zerrissen, das politische Klima mangels brückenbauender Gesten des Präsidenten giftiger denn je.

Die erhoffte Metamorphose vom demagogischen Wahlkämpfer zum besonnen abwägenden Präsidenten hat bisher nicht stattgefunden. Wie gehabt, fällt Trump mit Lügen, Halbwahrheiten, Übertreibungen, Eitelkeiten, peinlichen Twitter-Beiträgen, ahnungslosen Kommentaren, Kurswechseln, schamlosen Attacken gegen Andersdenkende und Unfähigkeit zur Selbstkritik auf.

Trump muss sich und seiner Regierung in allen Belangen mehr Professionalität verordnen und mehr Berechenbarkeit. Eine Präsidentschaft ist keine TV-Reality-Show, in der weder Fakten noch Konventionen zählen. Die Zweifel, ob Trump den Schalter in den nächsten 100 Tagen umlegen kann, sind sehr berechtigt.