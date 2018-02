Neuerungen in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf. Bis 2021 soll jede Schule in Nordrhein-Westfalen ein fächerübergreifendes Konzept entwickeln. Das Fach Medienkunde soll verpflichtend sein.

Von Kirsten Bialdiga, 28.02.2018

Vor zwei Jahren hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Schüler in Deutschland künftig mehr Medienkompetenz erwerben können. In dem Gremium der Schul- und Bildungsminister aus den 16 Bundesländern entstand dabei die Idee, Medienkunde als Unterrichtsstoff einzuführen – allerdings nicht als eigenständiges Fach. Daraufhin machten sich die Länder an die Arbeit. In Nordrhein-Westfalen ist man auf diesem Weg offenbar schon gut vorangekommen.

Denn Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bereitet zurzeit einen entsprechenden Erlass vor. Jede Schule solle bis 2021 ein fächerübergreifendes Konzept entwickeln, hieß es im Schulministerium. Bisher war die Vermittlung von Medienkunde nicht landesweit verbindlich.

Die Voraussetzungen waren schon von der rot-grünen Regierung mit dem so genannten Medienpass geschaffen worden, der unter anderem den kritischen Umgang mit Medien lehren soll und nun erweitert wird. Wann der neue Erlass kommt, stehe noch nicht fest, hieß es im Ministerium. Ziel sei es, neben den Lehrplänen auch die Lehrerausbildung zu überarbeiten sowie die Schulleitungen weiterzuqualifizieren. Künftig werde Medienkunde in allen Fächern und Schulen eine Rolle spielen. „Lehrer und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, mit modernen digitalen Medien umzugehen und sie im Unterricht zu nutzen“, sagte ein Ministeriumssprecher. Überdies arbeitet das Schulministerium dem Vernehmen nach an einer umfassenden Digitalisierungsstrategie.

Eltern- und Lehrerverbände begrüßen grundsätzlich den Plan der Schulministerin. „Es ist sinnvoll, ein verbindliches Medienkonzept zu haben“, sagte Maike Finnern, Landesvorstand der Gewerkschaft GEW NRW. Eine bessere Ausstattung der Schulen müsse damit aber auch einhergehen. Oft hapere es schon am Wlan. Ähnlich äußerte sich der Chef der Lehrergewerkschaft VBE in NRW, Stefan Behlau: „Medienkompetenz ist eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen unserer Zeit.“ Es müssten aber auch genug Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dieter Cohnen, Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien, mahnte, die gedruckten Medien einzubeziehen.