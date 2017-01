Kommentar zum Verhältnis zwischen CDU und CSU

04.01.2017 Kloster Seeon. Zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer hat sich wenig entspannt. Dabei wissen die Spitzen von CDU und CSU vor einer Bundestagswahl in einer Welt im Umbruch und einer polarisierten Gesellschaft: Nur gemeinsam können sie es schaffen.

Horst Seehofer muss lange im Wald gewesen sein und sehr viele Stöckchen mitgebracht haben. Im Schneesturm von Kloster Seeon hält der CSU-Vorsitzende der Schwesterpartei CDU und deren Vorsitzender Angela Merkel das nächste hin: Der für Anfang Februar in München geplante Friedensgipfel der Spitzen der beiden Unionsparteien findet – vielleicht – statt. Noch ist er weiter nur „geplant“. Aber bitte, man kann ihn auch ausfallen lassen, wenn sich CDU und CSU in einer zentralen Frage der Flüchtlingspolitik vorher nicht einigen können. Seehofer gibt sich zwar insoweit milde, als er nicht weiter Öl ins Feuer gießt. Eine Flüchtlings-Obergrenze, nach der er seit mehr als einem Jahr ruft, aber will er unbedingt: 200 000 Flüchtlinge jährlich maximal. Möglichst soll dieses Aufnahmelimit bereits im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU erwähnt, in jedem Fall aber bei einer weiteren Regierungsbeteiligung der CSU im nächsten Koalitionsvertrag festgeschrieben werden. Seehofer spielt sein Spiel der Ultimaten weiter: Obergrenze oder Opposition.

Auch dieser Auftritt des ewig quertreibenden CSU-Chefs zeigt: Zum Auftakt eines spannenden Wahljahres bleibt das Verhältnis der Schwesterparteien CDU und CSU maximal aufgeladen. Zwischen Merkel und Seehofer hat sich wenig entspannt. Die CDU-Chefin wird Seehofers Wunsch schon allein deshalb nicht erfüllen, weil ihre praktische (internationale) Politik mit der Schließung der Balkanroute und dem EU-Türkei-Abkommen bereits zu einer deutlichen Reduzierung der Flüchtlingszahlen geführt hat. Je mehr Seehofer quengelt, umso weniger wird Merkel ihm die Obergrenze spendieren.

Seehofer agiert selbst an der (Ober-)Grenze, weil er, wenn er konsequent bliebe, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zumindest riskiert. Sollte es reine Rollenteilung sein, wären Seehofer und Merkel begnadete Schauspieler, wobei der CSU-Chef sein Winterfestspiel im Chiemgau noch nicht bis zum Schlussakt geprobt hat. Doch Merkel ist ohnehin nicht der Typ für derlei Theaterdonner.

Und auch in der Sicherheitspolitik zeigen die Unionsschwestern, dass ihre politische Verwandtschaft aktuell nicht genügt, um zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Wenn Bundesinnenminister Thomas de Maizière beispielsweise vorschlägt, für mehr Effizienz bei den Sicherheitsbehörden die Landesämter für Verfassungsschutz aufzulösen, hält Seehofer sofort dagegen: Mit uns nicht. Selten war die Lage zwischen CDU und CSU so verfahren wie zu Beginn dieses Wahljahres. Der Friedensgipfel im Sommer 2016 in Potsdam hat daran nichts geändert. Der nächste Friedensgipfel von München steht zumindest zur Disposition. Dabei wissen die Spitzen von CDU und CSU vor einer Bundestagswahl in einer Welt im Umbruch und einer polarisierten Gesellschaft: Nur gemeinsam können sie es schaffen. Merkel im Bund. Seehofer in Bayern. (Holger Möhle)