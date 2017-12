Kommentar zum Rücktritt Damian Greens

London. Der Fall des britischen Vize-Premiers Damian Green zeigt, wie sehr einige mächtige Personen ebenjene Macht fehlinterpretieren, findet GA-Redakteur Joshua Bung.

Macht wirkt beizeiten wie eine Droge. Diejenigen, die sie haben, können oft nicht genug von ihr bekommen. Häufig geht mit ihr der Bezug zur Realität verloren. Die daraus resultierende Hybris kann jedoch schnell zu einem lästigen Stolperstein werden – memento Damian Green.

Der britische Vize-Premier und Stellvertreter Theresa Mays dachte offenbar, er könne es sich erlauben, pornografische Inhalte auf seinen Dienstrechner zu laden, ohne dafür belangt zu werden. Und was noch viel schlimmer ist: Er glaubte auch, dass die rund 30 Jahre jüngere Journalistin Kate Maltby kein Problem damit haben dürfte, dass er ihr Knie betätschelt. Zwar bestreitet Green die Vorwürfe in dieser Form, doch scheinen sie so glaubwürdig zu sein, dass May ihn zum Rücktritt aufforderte.

Green steht damit nicht allein. Anfang November war schon Verteidigungsminister Michael Fallon über derartige Anschuldigungen gestolpert. Zudem kursiert eine Liste mit 40 konservativen Abgeordneten, die wegen ähnlicher Vergehen belastet werden. Dass diese Fälle nun öffentlich gemacht werden, liegt nicht zuletzt an den eisbrecherischen Enthüllungen im Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein und der daraus hervorgehenden „Me too“-Bewegung. Leidtragende ist derzeit die britische Premierministerin May, die viele ihrer Vertrauten verloren hat.

Die Debatte über Sexismus in der Etage der Mächtigen ist vollkommen richtig. Für May kommt sie angesichts der Brexit-Verhandlungen und der innenpolitischen Konflikte jedoch zur Unzeit – ihrer Regierung droht der Machtverfall.