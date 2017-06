Kommentar zur diplomatischen Krise um Katar

Mit Rückendeckung durch die Regierung Trump, die das saudische Militär in den kommenden Jahren durch Hightech-Waffen im Wert von 110 Milliarden Dollar aufrüsten will, plant Saudi-Arabien eine Neuordnung der Golf-Region zu seinen Bedingungen und zu Lasten des Erzfeindes Iran, kommentiert GA-Redakteur Kai Pfundt.

Bei den Anrainerstaaten des Persischen Golfes handelt es es sich um einige der weltgrößten Ölförderländer. Ein beträchtlicher Teil des globalen Handels mit Rohöl wird über die Wasserstraße abgewickelt, die zwei feindselige Regionalmächte trennt: Iran und Saudi-Arabien. In den vergangenen 40 Jahren war die Region Schauplatz von drei Kriegen. Die USA unterhalten im Emirat Katar eine ihrer wichtigsten Militärbasen. Die Floskel vom Pulverfass, an das man keine Funken legen sollte: auf den Persischen Golf trifft sie zu.

Die Nervosität in vielen Hauptstädten und an den Börsen wegen der Blockade der Gruppe muslimischer Staaten, die das saudische Königshaus um sich versammelt hat, gegen Katar, ist deshalb absolut berechtigt. Auch wenn die Abhängigkeit von den arabischen Ölflüssen nicht mehr so groß ist wie früher – Spannungen an diesem Engpass können den Ölpreis treiben und die westlichen Wirtschaften wichtige Wachstumspunkte kosten.

Die Vorwürfe Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten gegen Katar sind vorgeschoben und richten sich vor allem an die amerikanische Öffentlichkeit: Seht her, wir wollen die Geldquellen des islamistischen Terrors austrocknen. Dass sich ausgerechnet das streng orthodoxe saudische Königshaus mit seinen vielfach ungeklärten Verbindungen zu islamistischen Strömungen in aller Welt den Kampf gegen den Islamischen Staat oder Al Kaida auf die Fahnen schreibt, ist in hohem Maße unglaubwürdig.

Die auffallende zeitliche Nähe des Besuchs von Donald Trump in Saudi-Arabien und die unverschleiert antiiranische Allianz des US-Präsidenten mit dem saudischen Königshaus legen eine andere Deutung nahe. Mit Rückendeckung durch die Regierung Trump, die das saudische Militär in den kommenden Jahren durch Hightech-Waffen im Wert von 110 Milliarden Dollar aufrüsten will, plant Saudi-Arabien eine Neuordnung der Golf-Region zu seinen Bedingungen und zu Lasten des Erzfeindes Iran. Zurecht setzt sich die Bundesregierung unmissverständlich von Trumps Nahost-Politik ab: Die Region braucht nicht mehr, sondern weniger Waffen, sie braucht Ausgleich und Diplomatie statt einseitige Schritte.

Das aggressive Vorgehen gegen das kleine Katar, das keineswegs ein offizieller Verbündeter Teherans ist, sondern sich lediglich die Freiheit einer eigenen Außenpolitik erlaubt, bezeugt die Entschlossenheit der Saudis. Im Jemen beweist Riad, dass es im Konflikt mit dem Iran vor Krieg und massenhaft zivilen Opfern nicht zurückschreckt. Teheran auf der anderen Seite wird der Aufrüstung des Gegners mit Gewissheit nicht passiv zuschauen, sondern sich selbst Verbündete suchen und in sein Militär investieren. Selbst eine Wiederbelebung des iranischen Atomwaffenprogramms scheint in dieser Situation möglich. Am Persischen Golf droht ein Rüstungswettlauf. Wahrlich beunruhigende Aussichten.