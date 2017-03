Kommentar zur Stimmung in der britischen Hauptstadt

London. Der Umgang der Briten mit dem jüngsten Terroranschlag ist beeindruckend. Es herrschen echte Trauer und Bestürzung, ja. Aber die Menschen haben eben auch die fast trotzige Haltung angenommen, sich nicht unterkriegen lassen zu wollen.

Es gibt Momente, da übertrifft sich London selbst. Die vergangenen Tage gehören dazu. Natürlich befürchten die Briten schon länger, Ziel einer Attacke zu werden. Die Frage sei nicht ob, sondern wann das Königreich abermals von einem Terroranschlag getroffen werde, hieß es regelmäßig von Seiten der Polizei und der Regierung. Nun ist es passiert und die Attacke weckt Erinnerungen an die Terroranschläge im Jahr 2005. Das Trauma hat sich tief ins Bewusstsein der Briten eingebrannt, was dazu führte, dass die Terrorabwehr massiv ausgebaut wurde.

Wie konnte diese Tat passieren, ausgeführt von einem in Großbritannien aufgewachsenen Extremisten, den die Sicherheitsbehörden bereits im Visier hatten? Vieles deutet auf einen einsamen Wolf hin, der zwar von Islamisten inspiriert wurde, aber nicht unter dem Kommando einer Organisation stand. Er ging auf simple Weise vor und bediente sich einfachster Mittel. Es ist die neue Realität, an die wir uns aber gewöhnen müssen, wenn wir in einer offenen Gesellschaft leben wollen.