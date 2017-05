Verteidigungsbündnis

Berlin. Nato-Chef Stoltenberg berät bei seinem Besuch in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel über den Anti-Terrorkampf. In zwei Wochen kommen die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen.

Jens Stoltenberg möchte nicht falsch verstanden werden. „Bei der Lastenteilung geht es nicht nur um Geld“, betonte der Nato-Generalsekretär am Donnerstag beim Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin und hob die zahlreichen militärischen „Beiträge“ Deutschlands im Bündnis hervor. Merkel nahm das Lob mit einem wohlwollenden Blick zur Kenntnis. Wenn die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten in zwei Wochen zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammenkommen, wird erstmals auch der neue US-Präsident Donald Trump bei den Beratungen mit dabei sein. Trump hatte die Nato, da war er noch gar nicht im Amt, erst als „obsolet“ bezeichnet und dann darauf hingewiesen, dass er als US-Präsident die Nato-Europäer sehr wohl in die Pflicht nehmen werde, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Die Nato hatte bei ihrem Gipfel 2014 in Wales verabredet, dass alle Mitglieder innerhalb von zehn Jahren ihre Verteidigungsetats auf zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes (BIP) anheben werden. Deutschland liegt aktuell trotz steigender Verteidigungsausgaben bei 1,2 Prozent des BIP. Wollte Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel erreichen, müsste der Wehretat von derzeit 37 Milliarden Euro um nochmals rund 25 Milliarden Euro steigen, wie Außenminister Sigmar Gabriel unlängst vorrechnete. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hatte sich kurz vor Ende seiner Amtszeit im Februar für ein Drei-Prozent-Ziel des BIP ausgesprochen. Neben Verteidigung sollten dann auch Entwicklungshilfe, Krisenprävention und Kosten für Diplomatie eingerechnet werden.

Merkel und Stoltenberg wollten sich einer solchen Idee nicht explizit anschließen, betonten aber beide die Bedeutung von Entwicklungshilfe. Stoltenberg hob die Beiträge Deutschlands für Sicherheit im Bündnis hervor und zählte dazu den Kampfverband unter deutscher Führung an der Nato-Ostflanke in Litauen ebenso wie die Führungsrolle, die Deutschland seit Jahren in Nordafghanistan übernimmt. Stoltenberg wollte sich nicht dazu äußern, ob sich die Nato als Ganzes der internationalen Koalition gegen den Terror im Irak und in Syrien anschließen werde. Gespräche darüber seien im Gange. Entscheidungen könnten beim Nato-Sondergipfel am 25. Mai in Brüssel fallen. Doch auch „wenn sich die Nato der Koalition (gegen den Terror) anschließen sollte, würde sich ihre Rolle in der Folge nicht ändern“. Im Wesentlichen werde sich die Allianz im Kampf gegen die Terrormiliz IS im Irak und in Syrien auf die Ausbildung der Streitkräfte konzentrieren. „Wir werden uns nicht an Kampfhandlungen beteiligen“, so Stoltenberg.

Merkel wiederum deutete an, dass Deutschland seinen militärischen Beitrag nicht automatisch ausdehnen werde, sollte sich die Nato als Ganzes am Kampf gegen den IS beteiligen. Bislang flogen deutsche Aufklärungs-Tornados über syrischem Kriegsgebiet und lieferten dabei der Anti-IS-Koalition Daten, um Ziele für Luftangriffe auszuwählen. Merkel blieb auch in der Frage zurückhaltend, ob Deutschland womöglich seine Obergrenze für den Afghanistan-Einsatz von derzeit bis zu 980 Soldaten erhöhen werde. Zur Debatte über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sagte Merkel, es sei eine grundsätzliche Entscheidung zur Aussetzung der Wehrpflicht getroffen worden. Daran wolle man festhalten. „Was die Bundeswehr braucht, ist Berechenbarkeit in ihrer Entwicklung.“