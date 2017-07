FDP bei der Bundestagswahl 2017

Bonn. Die FDP ist wieder da. Mit den Themen Bildung und Digitalisierung will die Partei drittstärkste Kraft in Deutschland werden. Im Mittelpunkt steht der Bundesvorsitzende Christian Lindner.

Von Rena Lehmann, 01.08.2017

Ein Video der FDP sorgt für Furore. Parteichef Christian Lindner sitzt darin am Schreibtisch und fragt die computergesteuerte Sprachassistentin Alexa nach Wortungetümen der deutschen Bürokratie. Zum Beispiel: „Was ist ein Katastervorbereitungsgebührenwiedereinführungsgesetz?“ Der Computer muss ein ums andere Mal passen. Die Botschaft der FDP: Wenn nicht einmal die kluge Maschine sich noch einen Reim auf die deutschen Gesetze machen kann, wer braucht sie dann noch?

Die Liberalen inszenieren sich im Wahlkampf 2017 als Partei der jungen Mutigen. Die Digitalisierung? Da sind wir ganz vorne mit dabei. In den sozialen Netzwerken präsentiert sich die Partei smart und witzig. Ihr Wahlkampf konzentriert sich auf den Parteichef, der mit Dreitagebart und offenem weißen Hemd wild entschlossen in die Kamera blickt. „Denken wir neu“, heißt das Motto der Kampagne.

Aktuell bei acht Prozent

Seit es der FDP gelungen ist, den Wiedereinzug in mehrere Landtage zu schaffen und in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sogar mitzuregieren, haben die lange totgesagten Liberalen wieder Oberwasser. Und der 38-jährige Lindner ist ihr Star. Die jüngste Forsa-Umfrage sieht seine FDP bei acht Prozent, das würde derzeit sogar reichen, um mit der Union zusammen die Regierung zu stellen.

Lindner ist zurückhaltend, wenn er auf solche Spekulationen angesprochen wird. Man darf zwar sicher sein, dass er sich die Sensation, die FDP aus der Versenkung zurück in eine Regierungskoalition geführt zu haben, nicht entgehen lassen würde. Vorher aber wird er versuchen, die Liberalen ohne konkrete Koalitionsaussage stark zu machen. Zu tief sitzt der Schock von 2013, als die Partei nach vier Jahren Regierung mit CDU-Chefin Angela Merkel erstmals in ihrer Geschichte den Wiedereinzug in den Bundestag verpasste.

Neues Image für die Partei

In der damaligen schwarz-gelben Regierungskoalition stand die FDP unter Dauerkritik. Das große Versprechen des damaligen Parteichefs Guido Westerwelle, eine Steuerreform durchzusetzen und mittlere Einkommen zu entlasten, konnte sie nicht halten. Durch die schließlich erzwungene Verjüngungskur im Vorstand, welche die Nachwuchshoffnung Philipp Rösler an die Spitze der Partei katapultierte, wurde die Lage nicht besser. Rösler machte viele Fehler, wirkte kaltherzig, als er staatliche Hilfen für Schlecker mit der Begründung ablehnte, die arbeitslos gewordenen „Schlecker-Frauen“ müssten eben eine „Anschlussverwendung“ finden. Die Quittung folgte bei der Wahl: 4,8 Prozent.

Seither hat Lindner Bemerkenswertes erreicht. Im Dezember 2013 verordnete er seiner Partei in seiner Bewerbungsrede für den Vorsitz, sie müsste sich „vom Fundament“ erneuern. Eigentlich aber setzt er auf alte liberale Kernthemen. Bildungspolitik, Bürgerrechte, ein klares Bekenntnis zu Europa – aber ohne das Image der kaltherzigen Wirtschaftslobbyisten, so sieht Lindner die neue FDP. Er widerstand damals der Versuchung, in der Europa-Politik auf AfD-Kurs einzuschwenken. Viele hielten es für die Überlebenschance der Partei, Rettungspakete für Griechenland und Co. nicht länger mitzutragen. Lindner aber setzte sich durch.

Im coolen Schwarz-Weiß-Video fragt Lindner den Zuschauer, ob er schon mal etwas gemacht hat, wovon er überzeugt war. Und erklärt, warum er über Schulen und über Staus redet. „Weil es um etwas geht“, endet der Spot. „Um unser Land.“ Emotional und unkonventionell startet die FDP nun auch in den Bundestagswahlkampf. Aber wofür steht die Partei inhaltlich?

Mehr Geld für Bildung und Digitalisierung

Ihr früheres Kernthema Steuersenkungen verspricht sie heute erst im hinteren Teil des Programms. An erster Stelle stehen Investitionen in Bildung und Digitalisierung. Mit der FDP soll es überall in Deutschland schnelles Internet geben, der Bund soll marode Schulen sanieren können, auch wenn dafür die Länder ein Stück Hoheit über die Bildungspolitik verlieren sollten. Klammen EU-Staaten will die FDP nicht ihre Schulden bezahlen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollen abgebrochen werden. Alleinstellungsmerkmale haben die Liberalen kaum, vieles davon findet sich auch im Programm anderer Parteien wieder.

Für Plakate und Videos aber haben sie schon mal so viel Lob bekommen wie niemand sonst von der Konkurrenz. Noch mehr Aufmerksamkeit erhielten sie, als die Grünen ihre Plakate gekapert hatten. Aus dem Original-Spruch „Die Digitalisierung ändert alles. Aber wann ändert sich die Politik?“ machten die Grünen: „Ein neues Design ändert alles. Aber wann ändert sich die FDP?“ Beide Parteien liefern sich derzeit ein heißes Rennen um Platz drei bei der Bundestagswahl.