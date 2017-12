Kontaktbörse Firma

Bonn. Eine Romanze zwischen zwei Kollegen ist laut einer Studie alles andere als selten. Allerdings bestätigen die Liebenden bei ihrer Wahl gängige Klischees.

Gerade noch rechtzeitig zum Fest der Liebe erreicht uns eine Studie, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Xing angefertigt hat. Darin geht es, auf den ersten Blick vielleicht verblüffend für ein Karrierenetzwerk, um Liebe am Arbeitsplatz. Und zwar anders, als man zu Zeiten von #metoo vielleicht denken mag, weder um sexuelle Belästigung noch um mehr oder minder gezieltes auf der Karriereleiter hochschlafen. Nein, es geht um echte Gefühle, wenn auch zumeist nur kurz- oder mittelfristig.

Das Ergebnis zeigt, dass Firmen aller Art nebenberuflich eine gute Kontaktbörse abgeben: Jeder vierte männliche Befragte hat sich schon mal im Job verliebt, bei den Frauen ist es jede fünfte. 80 Prozent der Joblieben spielen sozusagen auf Augenhöhe, zumindest was den hierarchischen Status angeht. Erst in der Detailbetrachtung vom Flirt bis zum erotischen Abenteuer bewahrheiten sich doch wieder die gängigen Klischees: Während Männer tendenziell eher dazu neigen, eine Romanze mit der Praktikantin oder der Azubine einzugehen, stürzt sich jede vierte befragte Frau in ein Liebesabenteuer mit einem Vorgesetzten.

Aber selbst wenn die Hormone Karussell fahren, schaltet sich über kurz oder lang das Gehirn ein. Was die Hälfte der Befragten damit glauben machen will, dass sie in der Befragung vorgeben, sich keine feste Beziehung zwischen Kollegen vorstellen zu können. Wir wissen nicht, ob sich diese Antwort mit ihrer Lebenswirklichkeit deckt. Wir müssen da, gelinde gesagt, gewisse Zweifel anmelden. Wo die Liebe hinfällt, zählen gute Argumente wenig. Als bester Kontakthof Bonns galt übrigens in früheren Jahren ein Arbeitsplatz für Studierende, das Juridicum. Ob das noch so ist? Aus dem Alter sind wir raus.