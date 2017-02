07.02.2017 Bonn. Nicht nur bei Verwegenheit und Originalität des Antrags geht es um Höchstleistungen: Da wird getaucht, Fallschirmgesprungen oder wenigstens eine Plakatwand gemietet, um ewige Liebesschwüre effektvoll an den Partner zu bringen. Ob es aber daran liegt, dass die Zahl der Hochzeiten von 372 655 im Jahr 2013 binnen zwei Jahren auf 400 115 gestiegen ist, darf bezweifelt werden.

Die Ja-Sager sind auf dem Vormarsch. In unsicheren Zeiten wächst die Sehnsucht nach dem sicheren Heimathafen der Ehe. Und was verspricht mehr Konstanz als der ewige Bund? Auch wenn sich trotz der Formel „Bis dass der Tod Euch scheidet“ jedes dritte Paar zu guter Letzt beim Scheidungsrichter wiederfindet. Aber wer mag schon daran denken, wenn der Liebste mit roten Rosen auf die Knie sinkt? Falls der romantische Klassiker überhaupt noch reicht in Zeiten, in denen die Rekordjagd des schneller, höher, weiter längst auch auf dem Weg zum Altar gilt, zumindest aber beim anschließenden Feiermarathon. Nicht nur bei Verwegenheit und Originalität des Antrags geht es um Höchstleistungen: Da wird getaucht, Fallschirmgesprungen oder wenigstens eine Plakatwand gemietet, um ewige Liebesschwüre effektvoll an den Partner zu bringen. Ob es aber daran liegt, dass die Zahl der Hochzeiten von 372 655 im Jahr 2013 binnen zwei Jahren auf 400 115 gestiegen ist, darf bezweifelt werden. Vielleicht liegt es eher an der Inspiration durch die wachsende Zahl von Heiratsmagazinen auf Hochglanz mit klangvollen Namen wie „Braut & Bräutigam“ oder „Weddingplaner“. Oder an Fernsehformaten wie „Brautalarm“ und „Zwischen Tüll und Tränen“. Auch das Netz ist voll von Spitze und Zuckerguss und landauf, landab wimmelt es von Hochzeitsmessen, die den Brautleuten verklickern, was zu einer ordentlichen Hochzeit so alles dazu gehört. Ein blendendes Geschäft, denn wer will schon am schönsten Tag in seinem Leben sparen? Und ist die Sause erst vorbei, wartet der Honeymoon mit exorbitanten Folgekosten. (Sylvia Binner)