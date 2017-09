Kommentar zur Deutschland-Debatte des Bundestages

Wird Angela Merkel in ihrem Amt als Bundeskanzlerin bleiben?

Berlin. Kurz vorm Ende der aktuellen Wahlperiode liefern sich die Mitglieder des Bundestags zwar keine Feldschlacht, aber hitzige Auseinandersetzungen. Dennoch fühlt es sich nicht nach einer Wechselstimmung an, kommentiert Holger Möhle.

Bald ist auch diese 18. Wahlperiode des Bundestages Geschichte. Die Partner auf Zeit stimmen sich auf Trennung ein, ohne ganz ausschließen zu können, dass sie sich in wenigen Monaten erneut zu einem politischen Zweckbündnis zusammenraufen müssen. Der Bundestag lieferte am Dienstag bei seinem letzten Aufschlag vor der Bundestagswahl zwar keine offene Feldschlacht, aber doch eine Auseinandersetzung mit weit geöffnetem Visier. Wahlkampf ist keine Zeit für Zimperlichkeiten.

In ihrer Rede zur Lage in Deutschland war Angela Merkel wieder ganz Staatsfrau, die die Arbeitsergebnisse oder Erfolge der großen Koalition lobte: Viel gemeinsam geschafft, gute wirtschaftliche Entwicklung, höchster Beschäftigungsstand, niedrigste Arbeitslosigkeit seit zwölf Jahren. Merkel vergisst nicht, die Reformagenda 2010 ihres Vorgängers Gerhard Schröder zu erwähnen.

Aber Ausruhen geht nicht, denn die Konkurrenz ist hellwach. Die Probleme der Autoindustrie zeigten wie im Brennglas Veränderungsdruck und Geschwindigkeit durch die Digitalisierung. Doch Deutschland kann es schaffen, sagt Merkel, während die Opposition über einen „Schönwetter-Wohlfühlwahlkampf“ herzieht oder mehr Härte im Umgang mit dem Autokraten in Ankara, Recep Tayyip Erdogan, verlangt.

Das beschreibt unter anderem einen Teil der Lage in Deutschland. Viel Rauch, wenig Feuer, irgendwo brennt auch eine Lunte, wenn man den Hauptangreifer Merkels in dieser Deutschland-Debatte nimmt: SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Irgendjemand muss den Job ja erledigen, den SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wegen eines fehlenden Bundestagsmandates nicht machen kann.

Merkel attackieren, der Bundeskanzlerin mangelnden Mut bei der Gestaltung der Zukunft attestieren, ihr eine Neigung zur Aufrüstung unterstellen, weil sie das Zwei-Prozent-Ziel der Nato nicht verwirft. All das ist Wahlkampf in einem Land, dem es ziemlich gut geht, das von einem immer noch rund laufenden Wachstumsmotor angetrieben wird, in dem es vergleichsweise gerecht zugeht.

Merkel kann auch nach dieser dritten Legislaturperiode als Bundeskanzlerin darauf hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler den größeren Teil der Arbeit der „GroKo“ auf dem Konto der Unionsparteien verbuchen, was den Anteil der SPD unterbewerten würde, die in dieser Wahlperiode wirklich Wegmarken gesetzt hat: Mindestlohn, Rente mit 63, Frauenquote, Mietpreisbremse.

Hart ausverhandelt vom damaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel in langen Koalitionsverhandlungen. Aber bitte, Merkel holte bislang den Preis. Erst schrumpfte sie 2009 die SPD (23 Prozent), dann verlor ihr Koalitionspartner FDP 2013 ganz den parlamentarischen Boden unter den Füßen. Merkel regiert ungerührt. Schulz rennt und kämpft. Deutschland geht es gut. Es fühlt sich nicht nach Wechsel an.