Kommentar zur politischen Schmähung

Bonn. Der neue Vergleichsmaßstab heißt Trump. Wer also politisch unterwegs ist, gerne in leicht fasslichen Sätzen spricht, zu Überspitzungen neigt und es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmt, darf damit rechnen, an die Seite des amtierenden US-Präsidenten gerückt zu werden.

Die Kunst der politischen Schmähung durch Vergleiche ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Früher, als noch alles besser war, nahm man einfach Hitler, wenn es galt, den politischen Gegner herabzuwürdigen. Mancher griff auch zu Goebbels. Aber das nur in Ausnahmefällen, weil dieser Vergleich leicht mit einem Lob für das handwerkliche Geschick des Geschmähten einherging. Hitler – sozusagen die Mutter aller Schmähvergleiche – hat derzeit Pause. Der neue Vergleichsmaßstab heißt Trump. Wer also politisch unterwegs ist, gerne in leicht fasslichen Sätzen spricht, zu Überspitzungen neigt und es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmt, darf damit rechnen, an die Seite des amtierenden Präsidenten gerückt zu werden.

Diese Beschreibung trifft ja erfreulicherweise auf beinahe jeden Politiker zu. Die Reihe der Bedachten ist daher umfangreich. Petry, Blocher oder Le Pen gehören noch ins Schema der Populismusdebatte. Merkel ist übliche Polemik. Wolfgang Schäuble überraschte jetzt nur noch maßvoll mit Martin Schulz. Zumal ihm einige Medienschaffende diese Parallele gleichsam in den Mund gelegt hatten. Mancher scheint ob dieser Inflation ein wenig unzufrieden, wenn er selbst nicht verglichen wird. Schlagersänger Michael Wendler hat sich daher vorsorglich schon mal selbst mit Trump in eine Reihe gestellt, was auch immer er damit gemeint haben will. Am Ende sind wir ja schließlich alle ein wenig Trump.

Aber Trump wird sich bald verbraucht haben. Daher muss man auf die Briten hoffen, die in Sachen herabsetzender Vergleiche eine beispiellose Meisterschaft erreicht haben. Wenn über einen Parteivorsitzenden gesagt wird, er habe die Führungsqualität eines Lemmings, dann ist das schon ziemlich gut.