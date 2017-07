Kommentar zur Rekordzahl an Berufspendlern

Die Bahn muss daran erinnert werden, dass sie ihre Milliarden nicht nur in Leuchtturmprojekte wie Stuttgart 21 verbuddeln darf, sondern auch das ungeliebte Stiefkind Nahverkehr pflegen muss, kommentiert GA-Redakteur Kai Pfundt.

In Bonn arbeiten 47 Menschen, die als Wohnort Flensburg angeben. Zwölf andere Arbeitsbonner wohnen eigentlich am südlichen Rand der Republik, in Passau. 59 Personen aus Städten, die von Bonn Hunderte Kilometer weit entfernt sind, und trotzdem hier arbeiten. 59 von über 100 000, die die Bundesagentur für Arbeit für Bonn als Einpendler ausweist. Menschen, die woanders leben, aber hier arbeiten. Bonner Einpendler kommen aus allen Regionen Deutschlands, aber auch aus der Slowakei (14), aus Polen (36) oder Italien (12).

Die Daten geben zwar keine Auskunft darüber, ob die Arbeitnehmer täglich zwischen Wohn- und Arbeitsort unterwegs sind oder nur einmal in der Woche. Oder ob sie wochen- oder monatsweise ganz woanders in Projekten beschäftigt sind. Am Trend ändert das nichts: Die räumliche Nähe zwischen Wohn- und Arbeitsort spielt eine immer geringere Rolle. Arbeitnehmer akzeptieren für den richtigen Job auch große Pendeldistanzen. Dass diese Entwicklung stoppt, ist nicht absehbar. Die Wohnraumnachfrage in Boomstädten wie Bonn, Köln oder Düsseldorf wird auf absehbare Zeit das Angebot übersteigen, der Preisdruck nicht nachlassen. Die Zahl befristeter Arbeitsverträge wird nicht sinken.

Eine Trendumkehr ist, bei allen Problemen, die die täglichen Pendlerströme mit sich bringen, auch gar nicht wünschenswert. Denn Flexibilität, gedankliche wie räumliche, ist eine Grundvoraussetzung moderner Arbeitsgesellschaften. Eine recht simple Wahrheit ist zudem, dass für die Rekordpendlerzahlen die Rekordbeschäftigung in Deutschland verantwortlich ist. Nichts also, worüber man sich ernsthaft beschweren wollte.

Müssen wir uns also schlicht und ergreifend darauf einstellen, mit dem Dauerstau zu leben, mit vollen und fragwürdig pünktlichen Pendlerzügen und -bussen, mit Stress und Hektik?

Ja. Und nein. Ja, weil sich auf die Schnelle nichts daran ändern lässt. Dass es höchste Zeit ist, die in die Jahre kommende Straßen- und Schienen-Infrastruktur aufzumöbeln, haben Bund und Länder zu spät erkannt. Gerade im Großraum Köln/Bonn werden Autopendler noch auf Jahre mit Groß- und damit auch Dauerbaustellen leben müssen. Nein, weil wir uns damit nicht zufriedengeben können. Homeoffice oder die Fahrt mit dem Fahrrad zum Arbeitsplatz sind für viele Beschäftigte nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Umso mehr müssen urbane Zentren und Nachbargemeinden bei der Erschließung stadtnaher Wohngebiete und bei den ergänzenden Nahverkehrskonzepten zusammenarbeiten. Die Bahn muss daran erinnert werden, dass sie ihre Milliarden nicht nur in Leuchtturmprojekte wie Stuttgart 21 verbuddeln darf, sondern auch das ungeliebte Stiefkind Nahverkehr pflegen muss. Helfen können übrigens auch unkonventionelle Lösungen. Eine Seilbahn auf den Hardtberg? Warum eigentlich nicht!