Kommentar zum Gesetz gegen Hass

Hass und Verleumdung gehören nicht ins Netz, weil ihre Urheber diffamieren und nicht diskutieren. Gerade deshalb schützt dieses Gesetz die Meinungsfreiheit, kommentiert GA-Redakteur Holger Möhle.

Das weltweite Netz ist ein sehr freier Raum. In der Tiefe dieses lange auch anarchischen Raumes konnte bislang jeder, der sich berufen fühlte, zu jedem Thema seine Meinung ungeschützt unters Volk beziehungsweise hinaus in die Welt bringen. Jetzt hat der Bundestag dieser völligen Rechtsfreiheit Grenzen gesetzt, und das ist gut so so. Hass und Verleumdung in den sozialen Netzwerken sollen damit eingedämmt und ihre Verbreitung gestoppt werden.

Die Meinungsfreiheit wird damit keineswegs eingeschränkt, weil das Recht auf freie Meinungsäußerung kein Freifahrtschein für Verunglimpfung, Beleidigung und Hass ist. Doch gerade in der Anonymität des Internets fühlen sich manche besonders sicher, ihre Hassbotschaften abzusetzen. Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter oder YouTube ließen durch eine allzu lasche Haltung viele grenzwertige Kommentare oft stehen und somit durchgehen.

Jetzt also kommen die Löschtage per Gesetz, die der Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen hat. Endlich. Dieses – Vorsicht: Wortungetüm – Netzwerkdurchsuchungsgesetz ist überfällig. Der Ruf von Personen ist schnell – mitunter dauerhaft – zerstört, weil sich gegen einen Shitstorm, gegen ungezügelten Protest und breite Schmähkritik kaum jemand wirklich wehren kann. Doch Betreiber sozialer Netzwerke haben auch eine Verantwortung dafür, was über ihre Plattformen transportiert wird. Hass und Verleumdung gehören dort nicht hin, weil ihre Urheber diffamieren und nicht diskutieren. Gerade deshalb schützt dieses Gesetz die Meinungsfreiheit.