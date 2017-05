Die Grünen bei der NRW-Landtagswahl

Sylvia Löhrmann geht als Spitzenkandidatin für die Grünen in die NRW-Landtagswahl. Wir haben sie einen Tag lang beim Wahlkampf begleitet.

Es ist eine Wirtschaftstour im Revier – quasi ein Heimspiel für NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann. Die Spitzenkandidatin der Grünen ist an diesem Tag in Bochum, wo sie Englisch und Deutsch auf Lehramt studiert hat. Das Ziel: Wahlkampf vor Ort. Nachdem die Umfragewerte der Grünen in den vergangenen Wochen der Fünf-Prozent-Marke bedrohlich nahe gekommen waren, ist der Druck groß. Für die Grünen geht es in erster Linie ums politische Überleben im Landtag. Natürlich würden sie auch gern in der Landesregierung bleiben, doch für Rot-Grün dürfte es nicht reichen. Und Dreierbündnisse? Die Ampel ist von der FDP, Jamaika von den Grünen selbst ausgeschlossen worden.

Erster Halt des Reisebusses – allerdings grau und nicht grün, auch kein Elektrofahrzeug – ist der Hauptbahnhof. Dort warten die Ehrenamtlichen des Ortsverbands mit leuchtend grünen Bannern, Luftballons, einem mobilen Wahlstand und Hunderten Flyern, die es zu verteilen heißt. Die Resonanz ist gering: Zwar nehmen viele der Vorbeilaufenden die Infozettel an und werfen einen schnellen Blick drauf, lassen sie aber auch mindestens genauso schnell in ihrer Jackentasche verschwinden. „Dass Themen am Stand ausdiskutiert werden, davon kann man nicht ausgehen. Aber das ist okay“, erzählt Ursula Dreier, die sich seit zehn Jahren für die Bochumer Grünen engagiert. Es gehe vielmehr darum, überhaupt auf die Wahl hinzuweisen und die Leute so zum Wählen zu bewegen.

Generell seien Bochum und auch der Bahnhof ein guter Ort für den Wahlkampf der Grünen. „Bochum ist eine Unistadt und somit für uns eine gute Möglichkeit, für Mobilisierung und eine höhere finanzielle Unterstützung der Studierendenwerke zu werben“, erzählt Löhrmann. Die frühere Lehrerin zählt stolz auf, was ihre Partei in den sieben Jahren in der Regierung erreicht hat: Ausbau der Erneuerbaren Energien, Kohleausstieg und Verdopplung der Kitaplätze. Besonders Integrationskurse und Demokratieprogramme für Schulen schreibt sich Löhrmann auf die Fahne. „70 Jahre NRW, das steht auch für Toleranz und Vielfalt“, sagt sie. Aber auch die Spitzenkandidatin weiß, dass noch lange nicht alle Ziele erreicht sind.

In ihrem Wahlprogramm geht es viel um Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Bildung. „Innovative Wirtschaftspolitik hat auch viel mit Umwelt zu tun“, erklärt Löhrmann. Während sich die 60-Jährige am Wahlkampfstand mit Journalisten unterhält, kommt eine junge Frau in Jeansjacke vorbei. Zozan Ozan bleibt stehen, guckt interessiert und läuft zum Wahlkampfstand hin. Nur drei Meter daneben steht Löhrmann, die aber mehr am Gespräch mit den Journalisten über die AfD und Martin Schulz interessiert ist.

Zozan Ozan beginnt ein kurzes Gespräch mit einem der Ehrenamtlichen und lässt sich sämtliche Broschüren geben – auch das Kurzprogramm. Sie wollte sich eh in den nächsten Tagen über die Ziele der Partei informieren. Da passt ihr die Aktion am Bahnhof gerade ganz gut. Straßenwahlkampf findet sie sinnvoll und nicht nervig: „Er sollte weiterhin stattfinden, um die Nähe zwischen Politik und Bürgern zu erhalten.“

Beim Bürgerkontakt kommt Löhrmann, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, aus ihrer früheren Rolle als Lehrerin allerdings nicht recht raus. So sind ihre Argumentationen stets von einem Hauch Pädagogik geprägt und ihr Auftreten freundlich, aber bestimmt – und vor allem laut. Deutlich leiser sind da Johannes Remmel, Nummer zwei der Grünen in Nordrhein-Westfalen, und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Sie unterstützen Löhrmann auf ihrer Wahlkampftour durch Bochum.

Eine ihrer gemeinsamen Stationen ist die GLS Bank. Diese investiert ausschließlich in soziale und ökologische Projekte sowie Unternehmen. Außerdem führt sie beispielsweise einen eigenen Elektromobilitätsfuhrpark. „Wir sind stolz, ein Unternehmen, in dem Gemeinschaft gelebt wird, besuchen zu können“, sagt Löhrmann. Bei einer schnellen Führung diskutieren die Politiker mit dem GLS-Chef über die Zukunft von Filialen zur Beratung vor Ort oder darüber, warum nicht-provisionsabhängige Bezahlung ein Qualitätsmerkmal ist. Themen, weitab von Löhrmanns politischem Alltag. Entsprechend wenig ist sie an dem Gespräch interessiert.

Einige wenige Momente, in denen die 60-Jährige aus ihrer Rolle der Politikerin kommt, finden fernab von potenziellen Wählern statt. Als sie aus den verdunkelten Fenstern des Reisebusses schaut, lässt sie ihren Blick über die Landschaft schweifen, gibt den Reiseführer und zeigt ihren Parteikollegen einige Bochumer Sehenswürdigkeiten, die sie noch aus ihrer Studienzeit kennt.

Besonders gefällt ihr der Blick auf das Ruhrtal. Die Tochter eines kaufmännischen Angestellten und einer technischen Zeichnerin ist eben naturverbunden. Wenn sie während des Wahlkampfes ein paar Minuten Entspannung braucht, geht sie gern spazieren – am liebsten im Grünen.