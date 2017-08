Kommunalfinanzen in Nordrhein-Westfalen

ARCHIV - ILLUSTRATION - Euro-Münzen sind am 13.01.2010 in Köln (Nordrhein-Westfalen) gestapelt. (zu dpa: "Kommunaler Finanzreport 2017" der Bertelsmann Stiftung") Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Düsseldorf. Trotz boomender Konjunktur und niedriger Zinsen hat sich die Finanzlage in vielen Städten kaum entspannt. Das geht aus einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor.

Von Kirsten Bialdiga, 09.08.2017

. In Wermelskirchen essen die Grundschüler im Container zu Mittag – und daran wird sich so schnell nichts ändern. Die Stadt hat kein Geld für ein neues Mensagebäude. „Für die Kinder ist das nicht so schön, aber in unserer Lage ist nichts anderes möglich“, sagt Bürgermeister Rainer Bleek. 2016 lag die Gesamtverschuldung pro Einwohner dort bei 2361 Euro.

Wie Wermelskirchen geht es vielen Kommunen in NRW und Rheinland-Pfalz. Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge ist ihre Finanzlage weiter angespannt – trotz guter Konjunktur und niedriger Zinsen. Ihr Handlungsspielraum für die Zukunft sei damit stärker eingeschränkt als andernorts. Zwar wurde in NRW insgesamt der erste Haushaltsüberschuss seit 2008 erzielt. Doch die Investitionen und Steuereinnahmen bleiben hinter dem Bundesschnitt zurück.

Besonders kritisch: Die Kassenkredite, die den Kommunen ähnlich wie Dispokredite nur zur kurzfristigen Überbrückung von Finanzengpässen dienen sollen, sind zum Dauerzustand geworden. Eine Ursache dafür ist, dass zwar die Einnahmen der Städte und Gemeinden wachsen. Gleichzeitig steigen aber die Ausgaben insbesondere für soziale Aufgaben beinahe genauso stark.

Die Stabilisierung der kommunalen Finanzen ist eine der zentralen Herausforderungen für die neue Landesregierung. Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte angekündigt, den von der Vorgängerregierung eingeführten Kommunalsoli, der Unterschiede zwischen armen und reichen Kommunen ausgleichen sollte, abzuschaffen. In der Studie heißt es dazu: „Der Stärkungspakt wirkt, kann das Problem der Altlasten aus Kassenkrediten aber nicht lösen.“

Im Bundesvergleich liegt NRW mit einem Haushaltsüberschuss der Kommunen von 650 Millionen Euro oder 36 Euro pro Einwohner an neunter Stelle. „Im langfristigen Vergleich fällt NRW bei Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen zurück“, sagte Bertelsmann-Finanzexperte René Geißler. Zugleich rangiert das Land auf Platz drei der Hauptschuldenländer hinter dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Der Schuldenstand pro Einwohner stieg um elf auf 3095 Euro. Die 17 Gebietskörperschaften mit den höchsten Kassenkrediten liegen allesamt in NRW und Rheinland-Pfalz. Allein die Stadt Essen verzeichne mehr als doppelt so hohe Kassenkredite wie alle Kommunen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen zusammen. Dabei muss die Hälfte aller Kommunen bundesweit gar nicht darauf zurückgreifen. Die Unterschiede in NRW sind allerdings erheblich: Pro Einwohner erreicht Düsseldorf dreimal so hohe Steuereinnahmen wie Herne.

Wirtschaftsforscher sehen die Landesregierung in der Verantwortung: „Die Kommunen hängen am Tropf der Länder“, sagte Tobias Hentze, Ökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Von den Steuer-Mehreinnahmen hätten sie mehr profitiert als Bund und Kommunen. Auch der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Achim Truger und die Gewerkschaft Verdi sehen das Land in der Pflicht. In einer Initiative hatten sie die Gründung eines Entschuldungsfonds für die Kommunen gefordert, den das Land tragen sollte. Ministerin Scharrenbach versprach nun, sie werde „der kommunalen Familie die Unterstützung geben, die sie lange Zeit vermisst hat“. Mit den Kommunen will sie eine Transparenzkommission zur Aufgabenkritik, zum Bürokratieabbau, zu Soziallasten und zur Standard-Überprüfung einrichten.