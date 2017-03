Arbeitnehmer der NRW-Finanzverwaltung

NRW hat sachgrundlose Befristungen insgesamt konsequent abgebaut, so Hannelore Kraft. (Archivbild)

Düsseldorf. 50 Stellen in der NRW-Finanzverwaltung sind befristet. Dabei kämpft vor allem die SPD, der auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft angehört, gegen sinnlose Befristungen von Arbeitsstellen. Die entsprechenden Landesmitarbeiter müssten zunächst ein halbes Jahr weiterqualifiziert werden, so Kraft.

Von Matthias Korfmann, 13.03.2017

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat die Befristung von 50 Stellen in der NRW-Finanzverwaltung verteidigt. Diese Mitarbeiter müssten zunächst ein halbes Jahr für ihre neue Arbeit qualifiziert werden, die Stellen seien aber in der Tat zunächst auf insgesamt ein Jahr befristet.

„Wir würden gerne jeden danach für eine dauerhafte Stelle übernehmen“, sagte Kraft vor der Landespressekonferenz. Die Diskussion über den Sinn dieser Befristungen war aufgekommen, weil die SPD im Bund sachgrundlose Befristungen energisch bekämpfen will und ausgerechnet das Land NRW die neuen Stellen in der Finanzverwaltung zunächst nur für ein Jahr vergibt.

NRW habe sachgrundlose Befristungen in den vergangenen Jahren konsequent abgebaut, sagte die Ministerpräsidentin. Zwischen 2010 und 2015 sei es gelungen, diese Befristungen um 14 Prozent zurück zu fahren. In den Jahren 2015 und 2016 seien weniger als fünf Prozent der aktiven Landesbeschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis gewesen. Kraft bezeichnete die sachgrundlose Befristung von Stellen als „großes Übel für die Gesellschaft“. Die Beschäftigten benötigten mehr Arbeitsplatz-Sicherheit, zum Beispiel, um eine Familie gründen zu können.

Die türkische Regierung forderte Kraft auf, künftig auf die „unerträglichen Nazi-Vergleiche“ zu verzichten. „Das geht gar nicht“, sagte sie. „Wir brauchen hier in NRW auch keinen türkischen Wahlkampf“, fügte Kraft hinzu. Konkrete Anmeldungen für Auftritte türkischer Politiker in NRW gebe es derzeit aber nicht.

Die Ministerpräsidentin verteidigte die Pläne von Rot-Grün, Nicht-EU-Ausländern künftig das kommunale Wahlrecht zu ermöglichen, gegen Kritik von CDU und FDP. „Menschen, die schon lange hier leben und aus Nicht-EU-Ländern kommen, sollten auf kommunaler Ebene mit gestalten können. Für uns sind diese Menschen Nordrhein-Westfalen“, erklärte Kraft.

Auf die Frage, ob sie sich im Falle einer Wiederwahl für Einschränkungen beim strengen Nichtraucherschutzgesetz in NRW einsetzen würde, antwortete Kraft mit einem klaren „Nein“.