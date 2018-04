Gastbeitrag von Keum Chang Rok

Bonn. Anlässlich des Gipfeltreffens auf der koreanischen Halbinsel erinnert sich der Generalkonsul der Republik Korea an die deutsche Wiedervereinigung – und sieht Parallelen.

Von Keum Chang Rok, 27.04.2018

Mein Lieblingsspazierweg entlang des Rheins ist das Wilhelm-Spiritus-Ufer unterhalb des alten Bundeskanzleramts. Ich blicke oft zu der Figur mit dem Fernglas auf der Mauer der Villa Spiritus, die den Fluss sorgfältig beobachtet. Sie erinnert mich an das Gespräch zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow an diesem Ufer vor etwa 29 Jahren.

Gorbatschow war im Juni 1989 zu einem Staatsbesuch in Deutschland. Nach einem gemeinsamen Abendessen im Kanzlerbungalow führten Kohl und Gorbatschow während eines Spaziergangs entlang des Rheins viele Gespräche bis tief in die Nacht. In Kohls Buch „Vom Mauerfall zur Wiedervereinigung“ heißt es hierzu: „Schauen Sie sich den Fluss an (…). Er symbolisiert die Geschichte (…). Sie können diesen Fluss stauen, technisch ist das möglich. Doch dann wird er über die Ufer treten und sich auf andere Weise den Weg zum Meer bahnen. So ist es auch mit der deutschen Einheit. (…) So sicher wie der Rhein zum Meer fließt, so sicher wird die deutsche Einheit kommen – und auch die europäische Einheit. (...) Gorbatschow hörte sich meine Überlegungen an und widersprach mir nicht mehr. (...) Von diesem Zeitpunkt an setzte bei Gorbatschow ein Prozess des Umdenkens ein.“

Gegenseitiges Vertrauen aufbauen

Wenn ein Koreaner sich das Gespräch zwischen Gorbatschow und Kohl vor Augen führt oder vor dem Brandenburger Tor in Berlin steht, denkt er immer an den dauerhaften Frieden und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel in der Zukunft.

Die Versöhnungsstimmungen zwischen Nord- und Südkorea im Zuge der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im vergangenen Februar werden an diesem Freitag beim historischen innerkoreanischen Gipfeltreffen fortgeführt. Der Ort des Treffens ist Panmunjeom. Gelegen in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea, ist er ein Symbol der Teilung. Bei diesem Gipfeltreffen werden voraussichtlich umfangreiche Gespräche über die Denuklearisierung und den dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel sowie über die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen geführt.

Angesichts der Tatsache, dass die Beziehungen seit Langem unterbrochen waren und sich dadurch immer weiter verschlechterten, wird es nun für beide Seiten von großer Bedeutung sein, gegenseitiges Vertrauen durch aufrichtige Diskussionen aufzubauen. Die Regierung der Republik Korea beabsichtigt, die größten Anstrengungen zu unternehmen, um den Norden zu ermutigen, einen strategischen Entschluss zur Denuklearisierung während des gemeinsamen Treffens zu fassen.

Manche zweifeln an der Aufrichtigkeit des Nordens und fragen, ob solche Friedensgesten lediglich dazu dienen, Zeit zu gewinnen für die atomare Entwicklung. Wir sollten jedoch eine solche Haltungsänderung nicht aus einem bestimmten Gesichtspunkt heraus beurteilen, sondern uns auf alle denkbaren Situationen und Möglichkeiten einstellen – und uns hierauf gründlich vorbereiten.

Meilenstein für dauerhaften Frieden

Auch wenn die Beziehungen zwischen Korea und Deutschland nicht auf geopolitischen Interessen beruhen, so bietet Deutschland stets verschiedene Hilfen an und teilt seine Erfahrungen, die es während des Prozesses der Wiedervereinigung und der darauffolgenden Integration erlebte. Insbesondere übt der Geist des Austauschs und der Zusammenarbeit der „Neuen Ostpolitik“ von Willy Brandt einen Einfluss auf die Nordkorea-Politik der koreanischen Regierung aus. Die Berlin Initiative, die Präsident Moon Jae-in während seines Besuchs in Berlin im Juli 2017 in einer Rede bei der Körber-Stiftung vorgestellt und den Prozess einer Aussöhnung auf der koreanischen Halbinsel in Gang gesetzt hat, ist ein Beispiel hierfür.

So wie die Gespräche zwischen Gorbatschow und Kohl am Rhein vor fast 30 Jahren ein wichtiger Impuls für die deutsche Einheit waren, so wünsche ich mir, dass der südkoreanische Präsident Moon und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un beim Gipfeltreffen „den Mantel Gottes“ festhalten – und dass die historische Begegnung ein entscheidender Meilenstein für die dauerhafte Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel sein wird.

Es wäre äußerst hilfreich, wenn die Menschen hierzulande, die ebenfalls die Leiden der nationalen Teilung erfahren haben, mehr Interesse an der Situation auf der koreanischen Halbinsel zeigen und uns ihre Weisheit und ihren Mut geben würden.