Verdacht der Schulspionage in NRW

Sollten Kritik an der türkischen Regierung melden: Schüler in mehreren NRW-Schulen und womöglich auch in anderen Bundesländern.

Düsseldorf. Das türkische Konsulat in der Landeshauptstadt soll Lehrer- und Eltern aufgefordert haben, den Unterricht in deutschen Schulen auszuspionieren. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Von MATTHIAS KORFMANN, 22.02.2017

Die Spionagevorwürfe gegen die türkischen Generalkonsulate in NRW beschäftigen jetzt offenbar die Sicherheitsbehörden und die Justiz. „Der Düsseldorfer Staatsschutz ermittelt, und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf prüft, ob es sich hier um eine Straftat handelt“, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums dieser Zeitung. Dies konnte die Staatsanwaltschaft allerdings gestern nicht bestätigen. Das türkische Konsulat in der Landeshauptstadt soll, wie berichtet, Lehrer- und Elternvereine aufgefordert haben, den Unterricht in deutschen Schulen auszuspionieren und Kritik an der türkischen Regierung zu melden. Laut der Lehrergewerkschaft GEW hat es entsprechende „Info-Veranstaltungen“ am 22. Januar in den türkischen Konsulaten in Düsseldorf, Essen, Köln und Münster gegeben, möglicherweise auch in anderen Bundesländern. Die Teilnehmer sollen sogar dazu aufgefordert worden sein, Türkei-Kritik in Schulen per Videoaufnahme zu dokumentieren.

Die Oppositionsparteien CDU und FDP forderten eine harte Gangart gegenüber den Konsulaten. „Das ist ungeheuerlich. Die Ministerpräsidentin sollte das zur Chefsache machen und die Generalkonsuln vorladen“, sagte die Kölner CDU-Landtagsabgeordnete Serap Güler. Die Politikerin hat eine Anfrage ans NRW-Schulministerium geschickt und will wissen, seit wann die Landesregierung von den Vorwürfen Kenntnis hat und wie sie die Schulen vor Spionage schützen will. Die FDP-Abgeordnete Yvonne Gebauer sieht NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) als oberste Dienstherrin der Lehrer „in der Pflicht, für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen“. Die Regierung müsse „alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um das Ausspionieren ein für allemal zu beenden“. Ein derartiges Eingreifen der Türkei in das NRW-Schulsystem sei erschütternd und lasse die Sorge vor weiteren Maßnahmen nicht kleiner werden, so Gebauer.

Nicht nur die Spionagevorwürfe sorgen für Wirbel, sondern auch „Lehrpläne“, die laut GEW über die Konsulate an türkeistämmige Lehrer in NRW gegangen sein sollen. Die Dokumente liegen dieser Zeitung vor. Sie sind zweisprachig verfasst und laut Überschrift gedacht als „Jahresplan für das Unterrichtsfach Türkisch und türkische Kultur im Schuljahr 2017/18“. Schüler der Klassen 1 bis 5 sollen mit der türkischen Sprache, Geschichte und Kultur vertraut gemacht werden. Manche dieser Unterrichsinhalte beziehen sich auf alltägliche Situationen wie Einkaufen, Rezepte, Wetterbericht oder Kinderspiele. Die Kinder, die diesem Unterricht folgen, sollen aber auch erkennbar eine türkische und muslimische Identität entwickeln. Vorgeschlagen wird das Auswendiglernen von Koransuren und das Vortragen der Nationalhymne, das religiöse Fasten ist Thema, ebenso die Bedeutung der Familie und der Vorfahren in der Türkei, das Leben und der „nationale Kampf“ des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk sowie religiöse Symbole und Feiertage. NRW-Schulministerin Löhrmann fordert eine Stellungnahme der Konsulate sowohl zu den Spionagevorwürfen als auch zu den „Lehrplänen“. Dass solche Pläne in NRW kursieren, sei dem Ministerium seit Kurzem bekannt, sagte ein Sprecher. Es handele sich wahrscheinlich um Lehrpläne für den türkischen Konsulatsunterricht in Berlin. „In NRW spielt dieser Unterricht nur eine untergeordnete Rolle. Bei uns wird in 700 Schulen türkischer muttersprachlicher Unterricht angeboten. Das deckt den Bedarf“, heißt es im Ministerium. Man könne aber nicht ausschließen, dass auch die türkischen Konsulate an Rhein und Ruhr eigenen Sprachunterricht anbieten. Solche Kurse müssten nicht von deutschen Behörden genehmigt werden.

Der Lehrplan Türkisch für NRW setzt ganz andere Schwerpunkte – es um Sprache und alltäglichen Situationen. Patriotismus und religiöse Bekenntnisse werden hier nicht vermittelt, stattdessen beschäftigen sich die Kinder zum Beispiel mit Themen wie Zweisprachigkeit, Integration und Migration, Leben in einer modernen Gesellschaft, Freundschaft, Liebe und Auseinandersetzung mit traditionellen Geschlechterrollen.