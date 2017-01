Kommentar zum Fall Amri

Es ist noch immer die Zeit der Aufklärung nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin.

16.01.2017 Berlin. An Informationen über den Berliner Attentäter Anis Amri hat es im Jahr 2016 nie gemangelt. Zu seiner Verhaftung hat das nie geführt, geschweige denn zur Abschiebung. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Ja, es ist noch immer die Zeit der Aufklärung. Ja, es ist gut und hilfreich, wenn nun Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium eine detailreiche Chronologie vorlegen, die das Handeln der vielen Behörden auflistet, die das Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin nicht verhindern konnten. Und ja, der alte Grundsatz ist auch hier richtig, dass über Konsequenzen erst dann zu sprechen ist, wenn überhaupt klargeworden ist, worüber genau denn zu urteilen ist.

Aber bereits aus der Chronologie lässt sich einiges ablesen: An Informationen über Amri hat es im Jahre 2016 nie gemangelt. Es war bekannt, dass er mit möglichen Anschlägen prahlte, mehrfach kriminell wurde, mit einer Vielzahl falscher Identitäten unterwegs war. Zudem warnte der marokkanische Geheimdienst noch im Herbst 2016 mehr als einmal vor ihm. Zu seiner Verhaftung hat das nie geführt, geschweige denn zur Abschiebung. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Justiz wird die Frage beantworten müssen, was eigentlich noch alles an Informationen vorliegen muss, damit es nicht nur zu Verfahren, sondern auch zu Anklagen kommt.

Und schließlich wird auch nach persönlichen Konsequenzen, nach der politischen Verantwortung zu fragen sein. Politische Verantwortung ist etwas ganz anderes als das Eingeständnis persönlicher Schuld. Aber wenn eines der schlimmsten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik durch effektiveres Behördenhandeln hätte verhindert werden können, dann kann das staatliche Führungspersonal nicht weitermachen, als sei nichts geschehen. (Norbert Wallet)