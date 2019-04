Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt Spekulationen um einen politischen Rückzug nach der Europawahl eine Absage. Doch nach der Wahl wird es zum Stühlerücken im Kabinett kommen müssen, kommentiert Holger Möhle.

Angela Merkel hat es versprochen: Sie steht für die volle Amtszeit von vier Jahren als Bundeskanzlerin bereit, für die sie bis Herbst 2021 gewählt ist. Wetten, dass...! Genau, wetten, dass nach der Europawahl und der Wahl in Bremen am 26. Mai neu gerechnet wird. Wenn Merkel weiter geordnet und mit einiger Berechenbarkeit bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben will, wird es nach der Europawahl zu einem Stühlerücken im Bundeskabinett kommen müssen.

Wie die Posten neu verteilt werden, ist selbstredend noch offen. Die SPD wird eröffnen, denn sie verliert mit ihrer Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley die Bundesjustizministerin nach Brüssel. Merkel weiß, dass gerade in der CDU Parteifreunde darüber nachdenken, wie lange sie noch eine Bundeskanzlerin mittragen sollen, mit der sie keine echte Zukunft mehr verbinden. Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Vorteil: Sie ist nicht Mitglied der Regierung und somit weisungsunabhängig von Merkel.

Kramp-Karrenbauer hat aber auch einen Nachteil: Sie ist nicht Mitglied der Bundesregierung und somit ohne Amt und Zugriff. Gut möglich, dass die CDU-Chefin nach der Europawahl bekommt, was ihr bislang fehlte: ein herausgehobenes Amt in der Bundesregierung, wohlgemerkt als Ministerin. Kramp-Karrenbauer steht dabei unter Druck. Die Europawahl ist ihre erste echte Wegmarke als CDU-Vorsitzende. Und Merkel verzichtet auf Auftritte in diesem Wahlkampf. Kramp-Karrenbauer hat den Job, dann hat sie jetzt auch die Verantwortung.

Ein selbst bestimmter Abgang ist in der Politik eine hohe Kunst. Noch hat Merkel jenes Amt in der Hand, das Kramp-Karrenbauer eines Tages auch noch gerne hätte.