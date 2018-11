Kommentar zum Aus für die EU-Digitalsteuer

Internetkonzerne wie Google müssen auch in Zukunft in der EU kaum Steuern zahlen.

Bei der EU-Digitalsteuer gibt es keine einfache Lösung. Das haben nicht nur die Finanzminister, sondern auch die EU-Politiker langsam begriffen und suchen nun nach einem eleganten Weg, um aus dem Modell aussteigen zu können.

Von Detlef Drewes, 30.11.2018

Es ist eine Illusion zu glauben, dass die EU alleine die Steuer-Ungerechtigkeit beseitigen könnte. Das Geschäftsmodell der Digitalunternehmen macht es beispielsweise möglich, ihre Arbeiten in einem anderen Land zu versteuern als die Inhalte – und die Erlöse aus einer App wiederum in einem dritten Staat. Solche Praktiken sind mit den Instrumenten der bisherigen Steuerpolitik kaum zu fassen. Denn ein solches Abgabensystem funktioniert nicht mehr national oder regional und deshalb wäre eine globale Regelung nötig, die aber kaum zu bekommen ist – mit dem gegenwärtigen US-Präsidenten schon gar nicht.

Die europäische Kommission hat einen Entwurf vorgelegt. Der hat allerdings Schwächen, weil die Gewinne, die man zur Veranlagung heranziehen müsste, sich kaum exakt auf einzelne Mitgliedstaaten herunterbrechen lassen. Viel größer ist aber noch das Risiko, dass die Firmen sich jener Lücken bedient hätten, die sich zwischen den EU-Staaten und ihren höchst unterschiedlichen Abgabensätzen auftun. Steuerflucht wäre sozusagen Bestandteil des Systems geworden. Da scheint keine Lösung fast besser als gar so eine.

Dass die Situation unbefriedigend ist und wohl noch lange bleibt, stimmt. Denn sie benachteiligt alle jene, die ihre Geschäftstätigkeit auf traditionelle Weise anbieten – von einer physischen Betriebsstätte (Fabrik, Büro, Geschäft) aus, an der man auch die Besteuerung vornehmen kann. Das führt zu Verzerrungen des Wettbewerbs, die gravierend sind: Ein Onlinehändler ist in der Lage, das gleiche Produkt wie sein Offline-Konkurrent ungleich billiger anzubieten, weil er weniger an den Staat abführen muss. Dies ist unfair und nicht plausibel.

Doch die einfache Lösung gibt es nicht, weil sie abgabenrechtliche Grundsätze auf den Kopf stellt: Dass nicht mehr der Umsatz, sondern der Konsum zur Berechnungsgrundlage für die Steuerlast wird, bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Steuerpraxis und würde nur neue Ungerechtigkeiten produzieren. Weil man nicht die gleiche Steuer nach unterschiedlichen Kriterien erheben darf.

Das haben nicht nur die Finanzminister, sondern auch die EU-Politiker langsam begriffen und suchen nun nach einer eleganten Lösung, um aus dem Modell aussteigen zu können. Also wird man das Vorhaben erst einmal aussetzen und auf Vorschläge für eine globale Digitalsteuer warten, die aber ausbleiben. Das löst zwar kein Problem, schafft aber auch wenigstens keine neuen.

Dennoch stehen nicht nur die EU-Staaten, sondern alle Länder vor der Frage, wie sie in einer digitalisierten Wirtschaftswelt künftig staatliche Abgaben erheben sollen. Ein europäischer Alleingang macht da tatsächlich keinen Sinn.

Aber das heißt nicht, dass die Arbeiten an einem neuen Steuersystem eingestellt werden dürfen.