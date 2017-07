Kommentar zum Trump-Besuch in Frankreich

Eine Nummer kleiner und etwas weniger „Marketing“ hätten es auch getan, kommentiert GA-Korrespondentin Birgit Holzer.

Mit der Einladung von Donald Trump zur Militärparade am Nationalfeiertag ist Emmanuel Macron seinem Ruf als „Marketing-Präsident“ gerecht geworden, der ihm mitunter anhängt. Als einer, der sich perfekt in Szene zu setzen weiß und stets auf starke symbolische Gesten setzt. Entschlossen verfolgt der junge Präsident sein Ziel, Paris wieder in den Rang eines diplomatischen Zentrums zu erheben und Frankreich zu einer gestärkten internationalen Führungsrolle zu verhelfen.

Deshalb war es durchaus ein kluger Schachzug, ausgerechnet den umstrittenen US-Präsidenten zur prunkvollen Militärparade am französischen Nationalfeiertag einzuladen. Macron zeigt damit, dass er Pragmatismus über persönliche Animositäten stellt und den Dialog gerade mit denen sucht, die widerborstig sind. Mit demselben Kalkül empfing er Ende Mai den russischen Präsidenten Wladimir Putin im pompösen Dekor von Schloss Versailles – und sprach bei der gemeinsamen Pressekonferenz unbekümmert ihre Unstimmigkeiten an. Auch an der Seite von Trump verbot sich Macron nicht den Hinweis auf die Meinungsverschiedenheiten in Sachen Umwelt- und Klimaschutz.

Doch bei allem Lob für diese kluge Diplomatie ist auch die Kritik verständlich und legitim, die an diesem Vorgehen laut wurde. Ein gutes Verhältnis zu dem wichtigen Verbündeten nutzt Frankreich und Europa – aber musste man dem US-Präsidenten wirklich am Feiertag der französischen Nation die besondere Ehre zuteil werden lassen? Eine Nummer kleiner und etwas weniger „Marketing“ hätten es auch getan.