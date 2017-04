Kommentar zu den Neuwahlen in Großbritannien

London. Theresa Mays Vorgehen ist äußerst smart. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für eine Neuwahl als jetzt, denn alles andere als ein haushoher Sieg für die Konservativen wäre eine Überraschung.

Umfragen zufolge würden 44 Prozent der Briten für die Tories unter May stimmen, was im Mehrheitswahlsystem für eine überwältigende Mehrheit der Sitze reichen kann. So könnte May ihre Partei ruhigstellen, die in der EU-Frage gespalten ist und von allen Seiten an ihr zerrt. Die Labourpartei liegt dagegen am Boden und ist zu sehr mit sich selbst und innerparteilichen Streitereien beschäftigt, als dass sie eine echte Opposition darstellen und den Tories schaden könnte.

Viel bedeutender für May aber ist, dass sie sich nun endlich ein eindeutiges Mandat holen kann und damit die nötige Legitimität für ihre Entscheidungen – ob für die Verhandlungen mit Brüssel oder bei nationalen Belangen wie in der Wirtschafts- und Bildungspolitik. Seit Monaten werfen ihr Kritiker immer wieder vor, sie besitze keine Befugnis, da sie nach dem Rücktritt David Camerons allein von der Partei zur Regierungschefin „gekrönt“ worden war.

Außerdem verleiht der wahrscheinliche Sieg Theresa May schlichtweg Zeit. Die Mehrzahl der Ökonomen und Experten prophezeit, dass Großbritannien die wirtschaftlichen Auswirkungen des EU-Austritts noch auf schmerzliche Weise zu spüren bekommen wird. Ihr kluger Schachzug einer vorgezogenen Abstimmung aber gibt ihr nach dem endgültigen EU-Austritt 2019 drei Jahre, um die neuen Leiden des Brexit-Großbritanniens zu mildern.