Austritt aus der EU

London. Das britische Unterhaus billigt das Gesetz zum Start des Brexit-Verfahrens mit klarer Mehrheit. Vorangegangen war eine höchst turbulente Debatte.

Das Thema eignet sich nicht gerade zum Amüsement. Die Details sind so komplex, dass sogar politische Beobachter mitunter überfordert scheinen. Doch das britische Parlament schaffte es, dass selbst die ernsthaften Debatten um die EU äußerst viel an Unterhaltung zu bieten hatten. Seit Dienstag vergangener Woche diskutierten die Abgeordneten darüber, ob die Regierung die Kollegen in Brüssel über den Austrittswunsch der Briten unterrichten und damit den Brexit-Prozess gemäß Artikel 50 der EU-Verträge einleiten darf. Und auch wenn die Abstimmungen mehr Formsache waren, da der Großteil der Volksvertreter bereits im Vorfeld angekündigt hatte, trotz pro-europäischer Einstellung den Mehrheitswillen der Bevölkerung respektieren zu wollen, gaben die Debatten den Abgeordneten die Gelegenheit, die Tragweite der Brexit-Entscheidung sowie die unterschiedlichen Austrittsmöglichkeiten von allen Seiten zu beleuchten.

Mehr noch als sonst wurde im Parlament gejohlt, zwischengerufen, schadenfroh gelacht und sogar gepöbelt – auch wenn durch die traditionellen Höflichkeitstitel der Anstand gewahrt wurde. Manchmal ging es zu wie auf der Tribüne im Fußballstadion, wie selbst John Bercow, der Sprecher des Unterhauses, gestern bemerkte. „Ordnung, Ordnung“, rief er, der so etwas ist wie der Schiedsrichter der Abgeordneten. „Es herrscht viel zu viel Lärm.“ Die Gemüter waren erhitzt ob der Brexit-Debatten, die überhaupt nur wegen eines Urteils des Obersten Gerichts im Parlament stattfanden. Im Januar verkündeten die höchsten Richter des Landes, dass die beiden Kammern, Unter- und Oberhaus, in das Verfahren um den Start des EU-Austritts eingebunden werden müssen.

Wie erwartet stimmte beim ersten Votum letzte Woche die große Mehrheit für das Gesetz, das Premierministerin Theresa May die Vollmacht überträgt, den Scheidungsantrag von der EU zu stellen. 498 Parlamentarier dafür. 114 dagegen. Auch bei der finalen Abstimmung gestern Abend bekam die Regierung eine breite Zustimmung für den Start des Brexit-Verfahrens. 494 Abgeordnete stimmten für die entsprechende Gesetzvorlage, 122 dagegen. Nun muss noch das Oberhaus zustimmen. Die Konservative May darf das Ergebnis zwar als großen Erfolg verbuchen. Dennoch offenbarten die Debatten auch, wie gespalten das Parlament ist in der Frage, wie der Brexit umgesetzt werden soll. Die Regierungschefin hatte kürzlich angekündigt, um Einwanderung kontrollieren zu können, einen harten Bruch mit Brüssel anzustreben und Großbritannien damit auch aus dem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt führen zu wollen. Es wurde als Zugeständnis an die lautstarken Brexit-Hardliner in der eigenen Partei verstanden. Das stößt vielen pro-europäischen Parlamentariern auf, vor allem aus der oppositionellen Labour-Partei. Noch mehr ärgert sie nur, dass ihr Vorsitzender Jeremy Corbyn aus Angst vor Wählerverlusten bei strengstem Fraktionszwang verfügt hat, dass Labour für den Gesetzentwurf stimmen soll, auch wenn die Regierung auf keine Änderungsanträge eingehen sollte. Drei Mitglieder des Schattenkabinetts sind deshalb bereits zurückgetreten, weitere dürften folgen.

Trotzdem wollte May ihren Kritikern zumindest in einem Punkt entgegenkommen und kündigte am Dienstag an, dass die Abgeordneten über den endgültigen Austrittsvertrag abstimmen dürfen, bevor dieser dem EU-Parlament vorgelegt wird.