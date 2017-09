Kommentar zur Festnahme zweier Deutscher in der Türkei

Das Maß ist voll, sagen deutsche Politiker seit Langem. Zeit, daraus Konsequenzen zu ziehen und klare Kante zu zeigen, kommentiert GA-Redakteur Nils Rüdel.

Ob Zufall oder geplant – die türkische Justiz hat sich ein besonderes Datum für die Festnahme zweier Deutscher ausgesucht: kurz vor dem 200. Tag, an dem der deutschtürkische Journalist Deniz Yücel nun schon in Untersuchungshaft sitzt – ohne Anklage, ohne anständigen konsularischen Zugang. Über die beiden in Antalya festgenommenen Deutschen ist noch vieles unklar, aber das Auswärtige Amt vermutet einen politischen Hintergrund. Damit sitzen jetzt zwölf Deutsche aus politischen Gründen in türkischer Haft, 55 insgesamt.

Die Festnahmen zeigen: Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt sich von Ermahnungen Berlins nicht beeindrucken. Auch wenn der deutsche Regierungssprecher fordert, die Gefangenen freizulassen, auch wenn Außenminister Sigmar Gabriel von „Geiseln“ spricht – Erdogan macht weiter. Mutmaßlich mit dem Ziel, Gefangene als Faustpfand zum Austausch mit im Ausland verhafteten Türken zu missbrauchen.

Die Festnahmen zeigen auch: Deutsche begeben sich in der Türkei in Gefahr. Niemand kann mehr wissen, ob er als Terrorverdächtiger gilt, bloß weil er möglicherweise die falschen Leute kennt. Erdogans langer Arm reicht sogar bis in Drittländer, wie die Festnahme des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli in Spanien zeigt.

Gabriel hatte jüngst von Türkei-Reisen abgeraten, ohne allerdings eine offizielle Reisewarnung auszusprechen. Dass viele jetzt eine solche Verschärfung fordern, ist nachvollziehbar. Aber die Hürden sind hoch: Das Auswärtige Amt spricht eine Reisewarnung nur dann aus, wenn eine „akute Gefahr für Leib und Leben“ zu befürchten ist. Deshalb gibt es Reisewarnungen derzeit nur für die Kriegsländer Syrien, Afghanistan, Libyen, Irak, Jemen, Somalia und Zentralafrikanische Republik – keine schöne Gesellschaft.

Das Druckmittel Reisewarnung wird sich die Bundesregierung noch aufheben. Dennoch müssen der Empörung, die die Festnahmen ausgelöst hat, auch Taten folgen. Erdogans wunder Punkt ist die Wirtschaft, da lässt sich ansetzen – sachlich, dialogbereit und ohne sich zu wütender Erdogan-Rhetorik hinreißen zu lassen.

Kanzlerin Angela Merkel setzt sich in der EU für einen Stopp der Vertiefung der Zollunion ein, so wie es auch SPD-Kandidat Martin Schulz gefordert hatte. Aber es gibt noch mehr: Fördergelder für Exporte und Investitionen können zurückgefahren werden, ebenso Zahlungen zur Vorbereitung eines EU-Beitritts. Das ist die Sprache, die Erdogan versteht.

Die kürzlich erfolgte „Neuausrichtung“ der deutschen Türkei-Politik konnte ihn nicht lange beeindrucken. Bald schockierte der Präsident wieder mit der Einmischung in den Bundestagswahlkampf, wüsten Attacken auf Gabriel, der Festnahme Akhanlis und einer Ausweitung der Untersuchungshaft. Das Maß ist voll, sagen deutsche Politiker seit Langem. Zeit, daraus Konsequenzen zu ziehen und klare Kante zu zeigen.