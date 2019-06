Kinderschutz im Grundgesetz

Berlin/Bonn. Bundestag diskutiert die Frage, wie der Schutz der Kleinen im Grundgesetzgewährleistet wird

Von EVA QUADBECK, qua/kna, 05.06.2019

Eigene Rechte für Kinder im Grundgesetz stehen am Donnerstag im Bundestag auf der Tagesordnung. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass diese in der Verfassung verankert werden sollen. Auch die Familienminister der Länder haben sich schon in einem eigenen Beschluss dazu bekannt. Bis Ende des Jahres soll ein Formulierungsvorschlag vorliegen, wie die gewünschten neuen Grundrechte für Kinder verankert werden können.

„Kinder haben eigene Bedürfnisse und brauchen deshalb besondere Rechte gegenüber dem Staat“, sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) unserer Redaktion und verwies auf die praktischen Auswirkungen, die eine solche Grundgesetzänderung aus ihrer Sicht nach sich zieht.

Kinderinteressen müssten dann bei allen staatlichen Entscheidungen, die Kinder betreffen, stärker beachtet werden. „Der Schutz, die Förderung und die Beteiligung von Kindern sollen zum Beispiel bei der Stadtplanung oder im Bildungs- und Gesundheitsbereich immer mitgedacht werden“, sagte Giffey. Dazu gehöre, dass sich Entscheidungsträger damit auseinandersetzten, wie der öffentliche Raum besser von Kindern genutzt werden könne, ob zum Beispiel ein neues Bürogebäude oder doch ein Spielplatz gebaut werde oder wie die Verkehrssicherheit für Kinder durch Zebrastreifen, Ampeln und Tempolimits erhöht werden könne.

Giffey betonte: „Es bedeutet, dass Kinder und Jugendliche in den Kommunen ihre Ideen einbringen und äußern können, was sie umtreibt und wie sie ihre Zukunft mitgestalten wollen.“ Zudem gehe es darum, dass Kinder, die Opfer von Missbrauch oder anderen Straftaten geworden seien, vor Gericht eigenständig und kindgerecht gehört würden und dass sie in gerichtlichen Verfahren, die sie beträfen, stärker berücksichtigt würden.

Die Debatte um Kinderrechte im Grundgesetz läuft seit Jahren. Bislang sind Kinder in Deutschland insbesondere durch die UN-Kinderrechtskonvention geschützt, der Deutschland 1992 beigetreten ist. Im Mittelpunkt stehen zehn Grundrechte für Kinder, unter anderem das Recht auf elterliche Fürsorge, ein Recht auf Bildung und Ausbildung sowie das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.

Es gibt nicht mehr viel Gegenstimmen gegen die zusätzliche Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Innenstaatssekretär Günter Krings wünscht sich allerdings eine andere Lösung, als der Koalitionsvertrag sie vorsieht. Der CDU-Politiker spricht sich auch für eine stärkere Berücksichtigung von Kinderinteressen aus – nicht aber über Kinderrechte. „Interessant kann aber die Einfügung eines Staatszieles der Kinderförderung im Zusammenhang mit dem Ziel der Generationengerechtigkeit sein“, betont Krings. Ein solches Staatsziel könne Politik und Verwaltung darauf verpflichten, die Interessen der schon geborenen und der noch nicht geborenen Kinder stärker bei staatlichen Entscheidungen zu berücksichtigen.

Die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung hätte aus Krings Sicht keine große praktische Wirkung. „Da wo Kinder in der Praxis nicht ausreichend geschützt oder gefördert werden, liegt das mit Sicherheit nicht am Grundgesetz.“ Er verweist zudem darauf, dass eine Grundgesetzänderung auch ungewollte Wirkung haben kann. „Bei jeder Einfügung von zusätzlichen Aussagen über Kinder müssen wir darauf achten, dass wir die kluge Balance zwischen dem elterlichen Erziehungsauftrag und dem staatlichen Wächteramt nicht beschädigen.“

Der Familienbund der Katholiken formuliert die Kritik noch deutlicher: „Wer Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen will, der schwächt die Elternrechte.“ Das sieht der Deutsche Kinderschutzbund anders. Dessen Präsident Heinz Hilgers sagte: „In Wahrheit sind Kinderrechte eine große Stärkung für die Eltern, da sie die Pflege der Kinder nicht nur als Recht, sondern auch als Pflicht haben.“ Der Staat wäre dann verpflichtet, kindgerechte Lebensbedingungen zu schaffen, weil er verpflichtet wäre, dem Kindeswohl Vorrang zu gewährleisten. Mittlerweile gebe es in fast allen Bundesländern Kinderrechte in den Landesverfassungen, ergänzte Hilgers.

Nach dem Willen der Grünen soll Grundgesetzartikel 6 , der Ehe und Familie unter besonderen Schutz stellt, auf „Kinder, Ehe und Familie“ erweitert werden. Im zweiten Absatz, der sich mit Pflege und Erziehung der Kinder befasst, solle die „Achtung ihrer Persönlichkeit und ihrer wachsenden Selbstständigkeit“ eingefügt werden. Zudem will die Grünen-Fraktion im Bundestag ein Recht auf Förderung der Entwicklung im Grundgesetz verankern. Bei Angelegenheiten, die Kinder betreffen, sollen diese beteiligt werden. ⋌