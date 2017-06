Koalitionsverhandlungen der CDU und FDP

Düsseldorf. Eine allgemeine Studiengebühr wird es nach dem Willen von CDU und FDP auch künftig in NRW nicht geben. Für Studenten aus Nicht-EU-Ländern gild das allerdings nicht.

Von Thomas Reisener, 10.06.2017

Nur Studenten aus Nicht-EU-Staaten sollen künftig 1500 Euro pro Semester zahlen müssen. Das teilten die Verhandlungsführer Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) gestern als Zwischenergebnis ihrer Koalitionsverhandlungen mit.

Nach Abzug von Ausnahmeregelungen etwa für Flüchtlinge mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis seien rund 30.000 Studenten in NRW betroffen. Die Gesamteinnahmen aus der Gebühr sollen mittelfristig gut 90 Millionen Euro pro Jahr betragen und sämtlichen NRW-Hochschulen zugutekommen, unabhängig davon, wie viele Nicht-EU-Ausländer dort jeweils studieren. Zusätzlich will Schwarz-Gelb den Grundetat für die NRW-Hochschulen in noch nicht verabredeter Höhe aufstocken.

Mit diesem Modell schließen CDU und FDP sich einer neuen Regelung aus dem schwarz-grün regierten Baden-Württemberg an. Lindner geht davon aus, dass weitere Bundesländer folgen werden.

Als weiteres Verhandlungsergebnis einigten CDU und FDP sich auf die Einführung der sogenannten „Landarzt-Quote“. Rund zehn Prozent der Medizin-Studienplätze sollen bei abgesenkten Zugangsvoraussetzungen für Studenten reserviert bleiben, die sich verpflichten, nach dem Studium in ärztlich unterversorgten Gebieten zu praktizieren. Alle medizinischen Fakultäten im Land sollen Lehrstühle für Allgemeinmedizin erhalten. Außerdem müsse eine gleichmäßigere Verteilung der Ärzte in NRW erreicht werden, sagte der CDU-Gesundheitsexperte Karl-Josef Laumann. Schwarz-Gelb will zudem einen neuen Krankenhausplan für NRW aufstellen. Die Planung müsse sich künftig weniger an Bettenkapazitäten, sondern mehr an Qualitätskriterien und Kooperationsmöglichkeiten orientieren, sagte Laumann.

Für Hartz-IV-Bezieher sollen die Zuverdienstgrenzen überarbeitet werden

Über Bundesratsinitiativen wollen CDU und FDP außerdem eine Flexibilisierung des deutschen Arbeitszeitgesetzes erreichen sowie Rentnern und Langzeitarbeitslosen bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten einräumen. Die starren gesetzlichen Vorgaben für die Tages-Höchstarbeitszeit und die Mindestruhepausen passten nicht mehr in die Zeit, sagte der Generalsekretär der NRW-FDP, Johannes Vogel.

Sie würden in Deutschland millionenfach ignoriert. Die Tarifparteien müssten den europäischen Rahmen voll ausschöpfen können. Laumann sieht darin die Chance, mehr Betriebe aus neuen Branchen in die Tarifbindung zu bekommen. „Die Vereinbarungen gehen nur über einen Tarifvertrag“, sagte er.

Für Hartz-IV-Bezieher sollen die Zuverdienstgrenzen überarbeitet werden. Heute lohne es sich nicht, schrittweise mehr zu arbeiten, sagte Vogel. Zudem müssten die Verdienstgrenzen für Minijobs entsprechend der Entwicklung des Mindestlohns regelmäßig erhöht werden.