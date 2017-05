Ärger um NRW-TV-Duell

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) äußert sich am 02.05.2017 im Anschluss an die WDR-Fernsehsendung «Ihre Wahl 2017 - Das Duell» in Köln (Nordrhein-Westfalen). Am 14. Mai findet in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl statt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

KÖLN. Eigentlich wollte NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Ende des TV-Duells gegen ihren CDU-Herausforderer Armin Laschet noch ein Schlusswort an die Zuschauer richten, doch das war gar nicht vorgesehen.

Von Detlef Hüwel, 04.05.2017

Am Tag nach dem TV-Duell zwischen SPD-Landeschefin Hannelore Kraft und CDU-Herausforderer Armin Laschet gab es Verwirrung um eine Äußerung der Ministerpräsidentin. Sie hatte vor Beginn der Veranstaltung im WDR-Studio während der Stellprobe moniert, dass sie am Ende der Livesendung keine Gelegenheit für ein Schlusswort haben solle. Das stehe so nicht in ihrem Vertrag.

Vertrag? Welcher Vertrag? Eine Sprecherin des WDR sagte dazu auf Anfrage, es gebe keinen Vertrag. Im Vorfeld des Fernseh-Duells sei allerdings von den Vertretern beider Parteien und dem Sender „verbindlich geregelt worden, dass es diesmal nicht die typischen Abschlussstatements geben wird“.

Normalerweise haben die Spitzenkandidaten am Ende solcher TV-Runden die Möglichkeit, ein Schlusswort an die Fernsehzuschauer richten. So war es auch bei den Duellen in der Vergangenheit. Davon erhoffen sich die Politiker einen wirksamen Werbeeffekt. Diesmal verfolgten insgesamt rund 650.000 Zuschauer das Duell im WDR. Das entspricht einer Einschaltquote von knapp zehn Prozent. bei der letzten Wahl waren es noch 740.000 Zuschauer gewesen.

Kein Wunder, dass Kraft gern ein paar markante Abschlusssätze gesprochen hätte. Doch das war so nicht vorgesehen. Wieso hat Kraft vor der Sendung dann doch grantig darauf reagiert, dass sie keine Schlusserklärung abgeben könne? Das wisse sie nicht, sagte die WDR-Sprecherin. Es handle sich wohl um ein Missverständnis.