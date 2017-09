Interview mit Katrin Göring-Eckardt

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, will im Falle einer Beteiligung ihrer Partei an einer künftigen Bundesregierung eine Vermögensteuer für Superreiche in Deutschland einführen.

Frau Göring-Eckardt, freuen Sie sich schon auf die nächste GroKo?

Katrin Göring-Eckardt: Man hatte bei dem TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz irgendwann den Eindruck: Die spielen hier ,Verbotene Liebe'. Es war kaum zu übersehen, dass sich Martin Schulz um die Große Koalition beworben hat. Seit dem Duell ist deutlich: Die Richtung der Bundesrepublik wird beim Rennen um Platz drei entschieden, also bei den kleinen Parteien.

Warum braucht eine nächste Bundesregierung die Grünen?

Göring-Eckardt: Es geht um die Existenzfrage des Weltklimas und somit um die Rettung dieses Planeten. Meinen Kindern und meinen Enkelkindern, von denen ich inzwischen fünf habe, möchte ich einmal sagen: Ich habe alles dafür getan. Die Bundesregierung muss dringend das Weltklimaabkommen von Paris umsetzen und dazu aus der Kohle aussteigen, und zwar bei den 20 dreckigsten Kraftwerken sofort. Wir brauchen eine Verkehrswende, so dass die Luft nicht weiter mit betrügerischem Diesel vernebelt wird. Wir brauchen eine andere Landwirtschaft, damit wir wissen, was wir auf dem Teller haben. Und die Politik muss dafür sorgen, dass die Gesellschaft zusammenbleibt. Wenn in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut lebt, ist das nicht akzeptabel.

Ab welchem Ergebnis wäre Jamaika für die Grünen zu riskant?

Göring-Eckardt: Moment, schauen Sie sich an, wofür die FDP steht: Gegen Klimaschutz, gegen Abgas-Grenzwerte, gegen Mindestlohn und Mietpreisbremse. Für Jamaika fehlt mir die Fantasie. Christian Lindner setzt auf Schwarz-Gelb. Was Schwarz-Gelb bedeutet, erleben wir gerade in Nordrhein-Westfalen. Investitionen in Windräder sind faktisch komplett gekappt. Solche rückwärtsgewandte Energiepolitik ist mit uns im Bund nicht zu machen. Klar ist, wir wollen für Veränderung sorgen und den Stillstand der großen Koalition beenden. Also müssen wir stark werden. So einfach ist das.

Hat sich die Bundeskanzlerin ein Einwanderungsgesetz, dem sich die Union in dieser Legislaturperiode nicht genähert hat, für Schwarz-Grün im Bund aufgehoben?

Göring-Eckardt: Ich glaube, dass wir ohne ein Einwanderungsgesetz nicht mehr auskommen, und zwar nicht, weil das die Grünen wollen, sondern auch weil die Unternehmen das wollen, denn Deutschland fehlen Fachkräfte. Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, aber wir haben immer noch keine verständlichen Regelungen dafür, weil insbesondere die Union das Thema so verdruckst angeht. Mit uns Grünen in der Regierung wird es in der nächsten Legislaturperiode ein Einwanderungsgesetz geben.

Eine Vermögensteuer, wie ihn der Grünen-Bundesparteitag in Münster beschlossen hat, kommt im Falle einer Regierungsbeteiligung auch?

Göring-Eckardt: Die Vermögensteuer für Superreiche steht in unserem Programm. Wir werden in Koalitionsgesprächen klarmachen, dass die neue Regierung eine verfassungskonforme Regelung dafür erarbeiten soll.

Ab wann ist jemand superreich?

Göring-Eckardt: Da muss er schon mehrere Millionen Euro besitzen. Das genau zu definieren, ist Teil der Regelung, von der ich sprach.

Warum kommt Ihre Partei selbst bei einem urgrünen Thema wie dem Diesel-Skandal nicht nach vorne?

Göring-Eckardt: Welche Nachrichtensender schauen Sie? Im Moment fragen die Autofahrer vor allem: Was ist mit meinem Diesel? Bekomme ich Schadenersatz? Wir Grüne fordern, dass betrogene Kunden Schadenersatz bekommen, sowie die Möglichkeit von Sammelklagen, die Union und SPD bislang abgelehnt haben.

Eine Bundesumweltministerin Göring-Eckardt wäre für Fahrverbote?

Göring-Eckardt: Ich möchte Fahrverbote verhindern, aber die Politik hat die Pflicht, für lebenswerte Städte zu sorgen. Ich bin für saubere Luft in den Städten ohne Fahrverbote, denn das schadet den Handwerksbetrieben und Pendlern. Die Blaue Plakette ist dazu eine Möglichkeit – eine Notfalllösung. Die Diesel müssen auf Kosten der Hersteller so nachgerüstet werden, dass die Fahrzeuge die Grenzwerte auch einhalten. Mittelfristig braucht es aber eine Verkehrswende, das heißt Nahverkehr ausbauen und emissionsfreie Autos fördern.

Muss die Regierung eine Reisewarnung für die Türkei aussprechen?

Göring-Eckardt: Die Bundesregierung mäandert gerade hin und her. Herr Gabriel macht eine halbe Reisewarnung, Herr Schulz sagt, er wolle die Beitrittsverhandlungen aussetzen, Frau Merkel ist irgendwo dazwischen. Wir könnten sofort beschließen: keine Hermes-Bürgschaften für Geschäfte mit der Türkei und keine Waffenlieferungen an die Türkei mehr. Der Flüchtlingsdeal ist ohnehin gescheitert. Aber ich würde nicht dazu raten, die Tür für immer zuzuschlagen, denn es gibt auch die andere Hälfte des Landes. Das sind Menschen, die für die Demokratie in der Türkei kämpfen. Als ehemalige DDR-Bürgerin weiß ich, wie wichtig es ist, zu einem Land, das von einem Regime dominiert wird, die Gesprächskanäle weiterhin aufrechtzuerhalten.

Deutschland hat bei der Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge große Hilfsbereitschaft bewiesen. Inzwischen heißt es: Grenzen dicht, Flüchtlinge zurück. Schaffen wir all das nicht mehr?

Göring-Eckardt: Grenzen dicht ist noch nett formuliert. Deutschland betreibt Abschottungspolitik und liefert Waffen an einen Diktator im Tschad, damit er uns die Leute vom Leib hält. Doch, wir können es schaffen. Dazu gehört die Integration jener Flüchtlinge, die hier sind. Wir müssen diese Menschen fit für unseren Arbeitsmarkt machen. Wir brauchen Kontingente, die das UN-Flüchtlingshilfswerk festlegt, für Menschen, die nach Europa kommen können, und wir brauchen eine bessere Verteilung der Flüchtlinge in Europa.

Die Union will in der nächsten Legislaturperiode die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären. Ein Nein der Grünen als Koalitionspartner wäre da programmiert, oder?

Göring-Eckardt: Ich bin dafür, dass die Menschen, die aus diesen Ländern kein Asyl bei uns bekommen, zurückkehren – und zwar schnell. Das klappt aber nicht, indem man die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt, sondern es klappt dann, wenn man mit den Regierungen dieser Länder verhandelt, dass sie ihre Staatsangehörigen zurücknehmen müssen. Da hat die jetzige Bundesregierung bislang total versagt. Tunesien beispielsweise könnte Visa für junge Menschen bekommen, die in Europa studieren wollen, wenn es im Gegenzug Landsleute zurücknimmt, die bei uns kein Bleiberecht haben.

Die Rente mit 67 ist beschlossen, schon kommt die Rente mit 70 ins Gespräch. Worauf müssen sich die Menschen einstellen?

Göring-Eckardt: Die Debatte darüber, wer in welchem Alter in Ruhestand geht, ist überholt. Es gibt Arbeitnehmer, die sind fit und arbeiten gerne bis 70. Die sollen das auch tun. Aber andere, die beispielsweise wie Pflegekräfte körperlich wahnsinnig schwer gearbeitet haben, können das nicht. Die brauchen einen flexiblen Renteneintritt – und zwar ohne Abschläge auf ihr Altersgeld.

Am 25. September 2017 wachen Sie mit welchem Gefühl auf?

Göring-Eckardt: Dann wache ich mit dem Gefühl auf, dass wir richtig gut was geschafft und eine Regierungsperspektive haben, um an einer guten Zukunft für unser Land zu arbeiten.