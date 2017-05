Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Kiel. In Schleswig-Holstein ist keine Wechselstimmung zu spüren, dennoch liegt Daniel Günthers CDU deutlich vorne. In den Wahlkampfwochen und Fernsehdebatten vermochte Günther besser zu punkten als SPD-Ministerpräsident Torsten Albig.

Von Gregor Mayntz, 06.05.2017

Die politischen Untiefen an der Kieler Förde sind für Überraschungen selbst noch an Wahltagen gut. Von Last-Minute-Schmutzkampagnen, die mit den Namen Barschel und Engholm verbunden sind, bis hin zu „Heidemördern“ im SPD-Dickicht, denen die frühere SPD-Regierungschefin Heide Simonis ihren vorzeitigen Ruhestand verdankt. In dieser Gemengelage ist möglich, dass diesen Sonntag eine No-Name-Größe wie Daniel Günther den Sprung ins Ministerpräsidentenamt schafft oder auch Amtsinhaber Torsten Albig König der Küstenkoalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband bleibt. Denn noch ist jeder dritte Wahlberechtigte unentschlossen.

Die Großflächenplakate suggerieren einen Kampf zwischen Opa und Enkel. Hier der erfahrene Sozialdemokrat mit Glatze, der drei Bundesfinanzministern als Sprecher diente, dann Überraschungssieger bei den Kieler Oberbürgermeisterwahlen wurde und bald darauf im Land mit der knapp hinter der CDU liegenden SPD eine hauchdünne Koalitionsmehrheit anführte. Dort der dynamische CDU-Nachwuchspolitiker mit dem Image von Schwiegermutters Liebling, der zielstrebig ein Amt nach dem anderen von strauchelnden oder frustrierten Christdemokraten einsammelte, Fraktionschef, Landesparteichef, Spitzenkandidat wurde. Das Aussehen trügt, denn zwischen dem frühen Glatzkopf und dem ewigen Abiturienten liegen nur zehn Jahre. Albig wirkt älter, ist aber 53, Günther wirkt jünger, ist aber schon 43. Das jungenhafte Image nutzt der Christdemokrat, um die Erwartungshaltung zu dämpfen. So jung sei er, da könne er ruhig auf einen Wahlsieg auch noch 2022 setzen. Doch die Ämter sind ihm nicht von alleine in den Schoß gefallen. Dass er in fünf Jahren schon der vierte CDU-Chef ist, hat wohl auch mit seinem Mitwirken zu tun und lässt ihm Unterstützung von politisch verletzten CDU-Politikern, solange er Erfolg hat.

Dafür hat er sich thematisch breit, mancher sagt: beliebig, aufgestellt. Knallharte Innenpolitik für die große ländliche Stammwählerschaft, plus kraftvolle Infrastrukturversprechen für die im Norden unter Wolfgang Kubicki zweistellig gehandelten Liberalen plus Lockerungsübungen bei den Schwulenrechten und den Kita-Ausbauten für die Wechselbereitschaft der Grünen. Das macht unterm Strich die Ablösung der Küstenkoalition durch eine schwarz-gelb-grüne Jamaika-Mehrheit – auch wenn von ausgesprochener Wechselstimmung nichts zu spüren ist.

In den Wahlkampfwochen und Fernsehdebatten vermochte Günther besser zu punkten als Albig. Der liegt zwar in der persönlichen Beliebtheitsbewertung noch sieben Punkte vor Günther. Aber bei den Parteipräferenzen rangiert die CDU ein bis vier Prozentpunkte vor der SPD. Albig markiert Politik „für die linke Seite der Gesellschaft“, steht etwa für einen totalen Afghanistan-Abschiebestopp, eine unter SPD-Regierungschefs einsame Entscheidung.

Noch kämpfen SPD und Grüne für eine Wiederauflage der Koalition. Grünen-Anhänger sehen hinter Umweltminister Robert Habeck und der Spitzenkandidatin und Finanzministerin Monika Heinold eine blitzsaubere Bilanz. Habeck ist auch über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Und wenn nun Albig erkennbar nicht mehr von einem Schulz-Effekt in die Wiederwahl getragen wird, sagen die Grünen, dass sie das dann halt mit einem Habeck-Effekt richten wollen. Im Vergleich mit ihren NRW-Kollegen markieren die Küsten-Grünen den Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Panik.

Einen „Plan B“ will Albig erst im Falle der verpassten Mehrheit rausholen. Eigentlich ist es ein Plan „WK“. Schon seit Monaten spricht Albig betont freundlich mit Noch-oppositionsführer Wolfgang Kubicki. Dessen markiges Auftreten und das knappe Rennen zwischen Albig und Günther halten AfD und Linke klein.

Kopfzerbrechen bereitet den Strategen noch, wie sich die Persönlichkeitswerte auf den letzten Metern entwickeln. Unverschwurbelt räumte Albig das Ende seiner Ehe ein und sprach über Hochzeitspläne mit seiner Lebensgefährtin. Dagegen steht Günther für privates Glück mit Ehefrau Anke und der 18 Monate alten Tochter.