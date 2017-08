Porträt über den Stabschef des Präsidenten

Washington. Ex-General John Kelly soll als Stabschef des Präsidenten das Chaos im Weißen Haus ordnen. Eine Arbeitswoche im Amt hat er fast hinter sich, ohne größeres Unheil verantworten zu müssen.

Eine Arbeitswoche im Amt hat er fast hinter sich, ohne größeres Unheil verantworten zu müssen. Im Gegenteil: Dass John Kelly, neuer Stabschef von US-Präsident Donald Trump, als einer seiner ersten Amtshandlungen die Ablösung von Anthony „the Mooch“ (der Schnorrer) Scaramucci erzwang, hat ihm Beifall auch von kritischen Medien eingebracht. Dem von Trump persönlich angegriffenen Justizminister Jeff Sessions soll der neue Bürochef des Präsidenten versichert haben, dass das Weiße Haus mit seiner Arbeit zufrieden sei und er weitermachen könne. So schreibt die Nachrichtenagentur ap unter Berufung auf „zwei mit dem Telefonat vertraute Menschen“.

Ob diese Information mit Billigung von Ex-General Kelly an die Öffentlichkeit kam, oder durch eines jener zahllosen Informationslöcher sickerte, die der neue starke Mann in der Regierungszentrale stopfen soll, blieb unklar. Der Umgang mit dem in Ungnade gefallenen Justizminister könnte jedoch Hinweise darauf geben, was Kelly will: mehr Stabilität und weniger Schlagzeilen, die sich mit den Intrigen und Grabenkämpfen des Spitzenpersonals im Weißen Haus beschäftigen.

Was er von dem ständigen Fluss eigentlich vertraulicher oder sogar geheimer Informationen hält, mit denen Regierungsinsider die Washingtoner Journalisten im halben Jahr von Trumps Amtszeit zuverlässig fütterten, hat Kelly bereits im Mai klargemacht: „Ich glaube, wenn man diese Art von Informationen weitergibt, wie das zurzeit scheinbar routinemäßig geschieht – streng geheime Informationen – ist das verdammt nah an Hochverrat“, sagte er in einer Talkshow des Senders NBC. Als Trumps Stabschef sitzt der hochdekorierte frühere General der Marineinfanterie, der dreimal im Irak diente, an einer zentralen Schaltstelle der Regierung. Eine seiner Aufgaben besteht in der Koordinierung der Termine des Präsidenten. Damit hat er Einfluss darauf, wer persönlich bei Trump vorsprechen darf.

Kelly kämpft für seine Positionen

Das US-Magazin „Politico“ charakterisiert Kelly als Mann, dem das Militär in Leib und Blut übergegangen ist. Er bevorzuge klare, unzweideutige Aussagen, aus seiner Karriere bei der Marinerinfanterie habe er die Überzeugung mitgenommen, „wenn wir die Wahrheit sagen und nicht mehr, reicht das“, wie „Politico“ einen ehemaligen Mitarbeiter zitiert.

In seinem bisherigen Amt als Heimatschutzminister habe Kelly auch nicht davor zurückgeschreckt, vor Trump unbequeme Meinungen zu vertreten und für seine Positionen zu kämpfen. „Ich habe niemals ein Problem damit gehabt, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen“, erklärte er vor seinem Amtsantritt. Er schätze es, wenn seine Mitarbeiter gleichermaßen klar Stellung bezögen.

Kellys militärischer Hintergrund bedeutet aber auch, dass er die Kommandokette einhält – an deren Ende der Präsident steht. „Am Ende des Tages führt General Kelly seine Befehle und Anweisungen aus, auch wenn er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält“, meint der bereits zitierte frühere Mitarbeiter. Als nachteilig könnte sich für den „neuen Sheriff in der Stadt“ (ein Kommentator) seine mangelnde politische Vernetzung auswirken. Die Erfahrung, dass die Zahl der Informationslöcher, die im Weißen Haus zu stopfen sind, vielleicht größer ist als gedacht, machte der neue Stabschef bereits am Ende seiner ersten Amtswoche: Am Donnerstag veröffentlichte die „Washington Post“ den kompletten Wortlaut von Telefonaten des Präsidenten mit den Staatschefs von Mexiko und Australien. Für den „neuen Sheriff“ bleibt viel zu tun.