Interview mit Bundesgesundheitsminister

Zu viele Menschen gehen mit Bagatellen zur Notfallambulanz, klagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er schlägt Online-Sprechstunden für einfache Fälle vor. Mit dem CDU-Politiker sprach Eva Quadbeck.

Von Eva Quadbeck, 31.03.2018

Herr Spahn, was machen Sie persönlich, um sich gesund und fit zu halten?

Spahn: Ich mache regelmäßig Kraft- und Ausdauersport. Und ich versuche, mich gesund zu ernähren. Aber leider schmecken mir die Spaghetti am besten, wenn ich abends nach Hause komme.

Sie haben gesagt, die Leute sollen nur dann zum Arzt gehen, wenn es wirklich nötig ist. Wo liegt Ihre Hemmschwelle?

Spahn: Das ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen . . .

Dann klären Sie es auf.

Spahn: Ich will, dass die Patienten schneller einen Arzttermin bekommen. Viele Arzt-Patienten-Kontakte sind einfache Rücksprachen. Diese Rücksprachen könnten über eine digitale Online-Sprechstunde erledigt werden. Dadurch wären die Wartezimmer nicht mehr so voll und die Ärzte hätten mehr Zeit für schwere Fälle. Das nützt am Ende vor allem den Patienten. Die Bereitschaft, auch mit Bagatellen in eine Notfallambulanz zu gehen, ist enorm gestiegen. Unsere hochwertige Rund-um-die-Uhr-Versorgung sollte möglichst nur in Anspruch genommen werden, wenn es auch wirklich nötig ist. Sonst leiden die, die wirklich schnell Hilfe brauchen.

Und Sie? Gehen Sie nur schwerkrank zum Arzt?

Spahn: Nein, ich gehe früher. Wer krank ist, soll natürlich auch zum Arzt gehen. Wenn es um Vorsorge geht, wünsche ich mir sogar ausdrücklich mehr Arztbesuche. Besonders von Männern.

Die Zahl der Pflegekräfte soll steigen und diese sollen auch besser bezahlt werden. Wird das dazu führen, dass auch die Beiträge für die Pflegeversicherung und die Krankenkassen steigen müssen?

Spahn: Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage haben wir Spielraum für Verbesserungen. Das zeigt einmal mehr: Eine gute Wirtschaftspolitik für mehr Wachstum ist die entscheidende Voraussetzung für leistungsstarke Sozialsysteme, die den Menschen wirklich helfen.

Ab dem 1. Januar 2019 werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Beitrag zur Gesetzlichen Krankenversicherung wieder je zur Hälfte finanzieren. Wird sich der höhere Arbeitgeberanteil negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken?

Spahn: Ohne Frage ist das eine Belastung für die Arbeitgeber. Arbeit wird so teurer. Umso mehr müssen wir in der Koalition die Sozialbeiträge insgesamt bei unter 40 Prozent halten.

Sie wollen die Sprechstundenzeiten der Ärzte von derzeit 20 auf mindestens 25 erhöhen. Wird das die Wartezimmer leeren?

Spahn: Viele Ärztinnen und Ärzte bieten schon mehr als 20 Stunden Sprechzeit pro Woche an. Eine generelle Erhöhung auf mindestens 25 Stunden wird den Patienten spürbar zugutekommen. Zudem will ich erreichen, dass es eine Mindestzahl an offenen Sprechstunden pro Woche gibt. Manche Praxis nimmt Patienten nur nach vorheriger Terminabsprache an. Es muss wöchentlich zumindest einen Vormittag geben, an dem es möglich ist, sich spontan behandeln zu lassen. Das soll dann aber auch entsprechend vergütet werden.

Wollen Sie das Problem voller Wartezimmer mit mehr Honoraren lösen?

Spahn: Es muss schon einen Anreiz für die Ärzte geben, auch mehr Patienten anzunehmen. Wer künftig als Haus- oder Facharzt in der Grundversorgung über die Terminservicestellen neue Patienten kurzfristiger annimmt, soll außerhalb der Budgetierung honoriert werden.

2012 haben Sie über die gesetzliche und die private Krankenverssicherung gesagt: „Diese Trennung ist nicht mehr zeitgemäß . Sie finden dafür nicht einmal mehr auf einer CDU-Mitgliederversammlung eine Mehrheit.“ Ist das Geschwätz von gestern oder tatsächlich eine Zukunftsvision?

Spahn: Es ist eben nur historisch begründbar, dass nur Beamte, Selbstständige und Gutverdiener sich privat versichern können. Sehr viele Privatversicherte haben übrigens ein kleines Einkommen, etwa Pensionäre und Solo-Selbstständige. Angesichts ständig steigender Beiträge gibt es daher auch in der privaten Krankenversicherung soziale Verwerfungen. Darüber werde ich mit den Sozialdemokraten reden. Eine Einheitskasse für alle löst das übrigens nicht.

Welche Reform können Sie sich beim §219a – dem Werbeverbot für Abtreibungen – vorstellen?

Spahn: Ich werde zeitnah Gespräche mit Ärzten und Beratungsstellen führen, um zu überprüfen, ob es in dieser für die betroffenen Frauen sehr schwierigen persönlichen Situation bisher nicht abgedeckte Informationsbedarfe gibt. Das könnten wir lösen, ohne den 219a zu ändern.

Sollte für eine Abstimmung über den 219a die Fraktionsdisziplin aufgehoben werden?

Spahn: Das Werbeverbot im 219a muss bleiben. Mein Ziel ist es, dass Union und SPD eine gemeinsame Lösung finden.

Die SPD diskutiert ein solidarisches Grundeinkommen. Was halten Sie davon?

Spahn: Arbeit muss sich lohnen. Das ist der entscheidende Grundsatz. Wir haben deshalb in der Koalition das klare Ziel, Vollbeschäftigung zu erreichen und Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen. Arbeitsminister Hubertus Heil wird konkret Vorschläge machen für einen ganzheitlichen Ansatz aus Qualifizierung, Vermittlung und Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Genauso wichtig ist es, den Kinderzuschlag, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, klug weiterzuentwickeln. So, wie er heute ausgestaltet ist, werden Eltern mit niedrigem Einkommen bestraft, wenn sie mehr arbeiten. Wenn der Kinderzuschlag bei steigenden Einkommen langsamer abschmilzt, lohnt es sich, zu arbeiten. So verringern wir Familienarmut in Deutschland. Wenn die SPD da konkret wird, finden wir sicher schnell Lösungen.