Interview mit US-Koordinator zu Trump

31.01.2017 Bonn. Der CDU-Politiker Jürgen Hardt aus NRW ist einer der ersten, der mit Vertretern der neuen US-Regierung Kontakt knüpft. Als Koordinator für transatlantische Beziehungen der Bundesregierung steht er nach Trumps Einreiseverbot vor großen Fragen.

Importzölle und mögliche Einreisehindernisse für Deutsche mit Zweitstaatsbürgerschaft sorgen für Unruhe und Wut. Mit welcher Taktik gehen Sie in Washington in Ihre Gespräche mit Vertretern von Kongress, Senat und der neuen Administration: Stimmung runterkochen oder direkte Konfrontation?

Jürgen Hardt: Wir gehen mit klaren Positionen in die Gespräche. Die erste Botschaft lautet: Deutschland will an der transatlantischen Partnerschaft festhalten, will ein starker Partner sein, so wie auch die USA bisher diese Partnerschaft gepflegt haben. Daher bin ich irritiert von dem Einreisedekret des Präsidenten. Die Gespräche vor Ort zeigen, dass der Erlass auch die Washingtoner Politik beschäftigt. Auch hier ist man spürbar irritiert über Donald Trumps nonchalante Art, Chaos zu verursachen und wird versuchen, die Politik in vernünftige Bahnen zu lenken. Priorität für uns ist, dass für deutsche Staatsbürger, auch jene mit doppelter Staatsbürgerschaft, Gleichbehandlung gilt.

Welche Chancen hat Ihr Vorstoß gegen die Einreisehindernisse?

Hardt: Ich bin zuversichtlich. Für Großbritannien und Kanada zeichnen sich möglicherweise bald entsprechende Regelungen ab. Diese müssen dann auch für deutsche Bürger gelten.

Wie realistisch ist Optimismus nach Trumps erster Woche im Amt?

Hardt: Die USA sind groß geworden durch den Schutz, den sie Menschen gewährt haben, durch Handel und Wandel über Grenzen hinweg. Diese Prinzipien stellt Trump in Frage. Mit einem Einreisedekret sendet Amerika, wie ich finde, ein falsches Signal an die Welt. Aber es gibt Korrektive: die Verfassung, die Gerichte, den Senat und den Kongress etwa.

Die kommissarische Justizministerin wurde gerade gefeuert, auf US-Diplomaten, die sich dem Dekret widersetzen, massiv Druck ausgeübt.

Hardt: Ja, das Dekret ist zur Anwendung gekommen, ohne dass das Parlament gefragt wurde. Ich denke, dass die Frage, wie weit Macht gehen darf, ein Punkt sein wird, den US-Kongress und Präsident sehr bald debattieren.

Welche Vorstellung bekommen Sie vor Ort von der zukünftigen Außenpolitik der Trump-Regierung?

Hardt: Es gibt ein klares Bekenntnis zur Notwendigkeit der transatlantischen Sicherheit. Niemand rüttelt an den Fundamenten der Nato. Wie die konstruktive Zusammenarbeit im Einzelnen bei den Themen Ukraine und Sanktionen gegen Russland aussehen wird, muss man klären. Ich empfange in der Hinsicht keine alarmierenden Signale – im Gegensatz zur Handelspolitik.

Wie reagieren Sie auf Drohungen eines neuen Protektionismus durch die USA?

Hardt: Ich hoffe, dass der republikanisch dominierte Kongress erkennt, dass nationale Abschottung die USA noch nie zum Erfolg geführt hat, ganz im Gegenteil. Protektionismus ist eine Lose-lose-Politik für alle.

Trumps Leute sagen: „Win-win is for pussies“ (auf Deutsch: Nur Schwächlinge wollen, dass alle profitieren).

Hardt: Wer so etwas sagt, hat schlicht keine Ahnung. Außenpolitik, Handel, Sicherheit, all das basiert darauf, Situationen zu ermitteln, von denen alle profitieren, sodass nur über konkrete Konstruktion gestritten wird. Tausende Jobs deutscher Tochtergesellschaften, etwa in South Carolina, gehören zu den besten Arbeitsplätzen, die es in den USA gibt. Amerikaner konsumieren deutsche Waren und Autos, weil sie sie offenbar besser finden als US-Produkte. Wer das zerschlägt, vernichtet Wohlstand im eigenen Land.

Die Börse boomt seit Trumps Antritt, Anleger an der Wall Street haben gute Laune. Ist das kein Grund zur Freude, auch in Deutschland?

Hardt: Die Börse denkt in Tageskursen. Ich befürchte, dass die Stimmung umschlägt und dann keiner das fallende Messer festhalten will. Wenn die USA kein guter Ort für Investitionen mehr sind, wird aus vorgegebener Handlungsstärke schnell Schwäche. Warnende Stimmen findet man schon jetzt zuhauf im Wirtschaftsteil der US-Zeitungen. (Jasmin Fischer)