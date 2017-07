Urteil in Stuttgart

Die geplanten Nachrüstungen reichen laut dem Stuttgarter Verwaltungsgericht nicht zur Luftreinhaltung aus. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt auf den Dieselgipfel kommende Woche und die Revision des Urteils.

Von Franziska Hein, Birgit Marschall, Florian Rinke, 29.07.2017

Nach einem Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts drohen Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge in vielen deutschen Städten. Das Gericht gab am Freitag einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) statt. Der Luftreinhalteplan der Landesregierung in Baden-Württemberg reiche nicht aus, um die Luft in Stuttgart schnellstmöglich zu verbessern, erklärte der Richter. Dazu sei das Land aber verpflichtet. Der Gesundheitsschutz sei höher zu bewerten als die Interessen der Diesel-Fahrer. Der Plan müsse nachgebessert werden. Die grün-rote Landesregierung hatte umfassende Fahrverbote in Stuttgart verhindern wollen, indem sie die Industrie verpflichten will, Diesel-Fahrzeuge nachzurüsten.

Das Stuttgarter Urteil hat Signalwirkung für alle Städte, in denen die zulässigen EU-Grenzwerte für gefährliche Stickoxide überschritten werden. Sie entstehen vor allem durch Diesel-Autos. Die Deutsche Umwelthilfe fordert daher ein generelles Fahrverbot für alle Diesel. Das konnte sie nicht durchsetzen. Doch sprach sich das Gericht für die Einführung der „Blauen Plakette“ in Städten aus. Auch sie liefe für einen Teil der Autos auf ein Einfahrverbot hinaus.

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, nannte das Urteil wegweisend, da es in Stuttgart die größte Luftverschmutzung der deutschen Großstädte gebe und die Stadt sich als weltweite Autohauptstadt sehe. Er forderte die Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nun zu einer schnellen Reaktion auf.

Industrie und Politik stehen nun unter großem Druck, schnellstmöglich befriedigende Lösungen zu finden. Auf einem Autogipfel am Mittwoch bei Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) soll ein Maßnahmenbündel beschlossen werden. Dobrindt setzt dabei weiter auf Nachrüstungen der Motoren auf Kosten der Industrie. Allerdings hat diese bisher nur Software-Updates angeboten, deren Wirkung unzureichend sein dürfte. Grüne, SPD und Umweltschützer fordern daher die teurere Umrüstung der Hardware, also von Teilen des Motors.

Das Gericht habe kein Fahrverbot vorgeschrieben, sondern die Überarbeitung des Luftreinhalteplans für Stuttgart, stellte Dobrindt klar. Er verwies zudem auf eine mögliche Revision des Urteils. NRW hat mit Einverständnis der DUH bereits das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angerufen, um zu klären, ob Kommunen Fahrverbote für Diesel nach geltender Rechtslage überhaupt verhängen dürfen. Ein Urteil wird erst 2018 erwartet. Nach Ansicht des Stuttgarter Richters ist ein Fahrverbot ab 1. Januar 2018 auf Basis bestehender Gesetze möglich.

Auch die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW lehnt Fahrverbote ab und setzt auf Nachrüstungen. „Zu einem Maßnahmenbündel gehört ganz wesentlich auch die Umrüstung des öffentlichen Personennahverkehrs“, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). Die zuständige Kölner Bezirksregierung erklärte, bis zur abschließenden Klärung vor dem Bundesverwaltungsgericht würden keine Fahrverbote verhängt.

„Dieselgate muss in der Bundesregierung jetzt endlich Chefsache der Kanzlerin werden“, forderte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.

„Der Beschluss des Verwaltungsgerichtes Stuttgart wird massive Konsequenzen für viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben“, warnte Verbraucherschützer-Chef Klaus Müller. Betroffene Diesel müssten auf Herstellerkosten wirksam nachgerüstet werden. „Ist dies technisch nicht möglich und überprüfbar, müssen die Hersteller den Umtausch dreckiger gegen saubere Fahrzeuge anbieten“, sagte er.

Dobrindt hatte zuvor ein Zulassungsverbot für den Porsche Cayenne 3.0 TDI erlassen, in dem eine unzulässige Abgas-Abschalteinrichtung entdeckt worden war. „Als Fahrzeughersteller übernimmt Porsche die volle Verantwortung gegenüber den Kunden – auch wenn Porsche selbst keine Diesel-Motoren entwickelt und produziert“, sagte Porsche-Chef Oliver Blume im Gespräch mit unserer Zeitung (siehe Interview auf dieser Seite).

Laut Medienberichten haben Audi-Techniker bereits im Oktober 2013 davor gewarnt, dass die unzulässigen Abgas-Abschalteinrichtungen in Diesel-Fahrzeugen in den USA auffliegen könnten. Bei Audi müssen in Kürze nach einem weiteren Bericht vier von sieben Vorständen ihre Posten räumen.