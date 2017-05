Kommentar zur Terrorbekämpfung

Das Gebäude der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Berlin.

Es muss eine Antwort auf das Phänomen her, warum die private Datensammlung unserer Konsum- und Kommunikationsgewohnheiten kaum einen kümmert, es aber einen Aufschrei gibt, wenn der Staat Terror verhindern will, kommentiert Gregor Mayntz.

Von Gregor Mayntz, 30.05.2017

Der streng vertrauliche Brief ist im 21. Jahrhundert vom kryptierten Messengerdienst abgelöst worden. Die Anbieter versprechen, dass niemand den Informationsaustausch mitbekommt. So wie seinerzeit Briefe zugeklebt und sogar versiegelt wurden, damit kein anderer mitlesen konnte. Und doch gaben Verfassung und Gesetz die Erlaubnis, in dieses Grundrecht auf das Briefgeheimnis einzugreifen, um Gefahren für Leib und Leben abzuwehren und schwere Straftaten aufklären zu können.

Deshalb fordern Verfassungsschützer und Ermittler mit gutem Recht, den Verbrechern und Terroristen folgen zu dürfen. Wenn diese ihre Pläne nicht mehr in Briefen verschicken, sondern einfach online im geschützten Raum darüber chatten, dann muss der Staat seine Bürger weiterhin schützen können. Die weiteren Wünsche des Verfassungsschutzes, etwa zur strategischen Kommunikationsüberwachung mit Hilfe bestimmter „Selektoren“, also Stichwörtern oder Adressen, enthalten politisches Streitpotenzial.

Schnell ist die Keule des Generalverdachtes gegen Millionen unbescholtene Internetnutzer herausgeholt. Aber die Diskussion lohnt. Zumal diese Art der Überwachung dem BND im Ausland erlaubt ist und wir im Inland davon profitieren, dass andere Dienste uns die Warnungen schicken, wenn sie auf Anschlagsplanungen aufmerksam werden. Vor allem muss eine Antwort auf das Phänomen her, warum die private Datensammlung unserer Konsum- und Kommunikationsgewohnheiten kaum einen kümmert, es aber einen Aufschrei gibt, wenn der Staat Terror verhindern will.