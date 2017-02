Plakataktion "Neue Bauernregeln"

Bonn. „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“ lautet eine der neuen Bauernregeln aus der Kampagne des Umweltministeriums. Die Plakate sorgten für eine Welle der Empörung. Ministerin Barbara Hendricks entschuldigte sich - aber damit ist es noch nicht vorbei.

Vor nicht so langer Zeit konnte man in einem deutschen Ministerium ungeahnte dichterische Talente ausmachen, jedoch nicht unbedingt Sternstunden der Lyrik. „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“, wurde da ziemlich bräsig im Umweltministerium gedichtet. Ein anderer Spruch, „Zuviel Dünger, das ist Fakt, ist fürs Grundwasser beknackt“, hatte fast Rap-Qualitäten, lockt aber wohl keinen Jungbauern von seinem Traktor runter.

Die unter dem Motto „Neue Bauernregeln“ firmierende, mäßig lustige Umweltschutz-Kampagne hat Ministerin Barbara Hendricks nichts als Ärger eingebracht, was überhaupt nicht mit dem mitunter arg verunglückten Versmaß zu tun hat. Die Bauern liefen Sturm – vielleicht, weil sie die Oberhoheit über ihren Sprücheschatz behalten wollen – Kostprobe: „Ein feuchter März ist des Bauern Schmerz.“ Die Landwirte fühlten sich vielmehr an den Pranger gestellt.

Ministerin Hendricks entschuldigte sich bei der Agrarlobby, stampfte die Plakataktion ein: 1,6 Millionen Euro perdu – ein Klacks gegen die 70 Millionen, die das höchst umstrittene Tierwohl-Label von Agrarminister Christian Schmidt kostet. Das Ende der eher peinlichen, schräg gereimten Regeln hätte sich im Land der Dichter und Bauern verschmerzen lassen.

Die Geschichte geht weiter: Das Deutsche Tierschutzbüro in Berlin will die inhaltlich löbliche, aber formal verunglückte Kampagne fortführen und mit einem Plakatwagen durch die Lande tuckern. Am Dienstag macht der Wagen halt vor dem Landwirtschaftsministerium in Bonn. Unser Lieblingsspruch wird nicht dabei sein: „Liegt der Bauer auf der Lauer, ist Herr Lauer ziemlich sauer.“