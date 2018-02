Kommentar zum Entwurf des Koalitionsvertrages

Berlin. Die neue große Koalition startet ohne Euphorie. Sie wird vermutlich einen Übergang markieren, denn mit ihr endet die Ära Angela Merkel, kommentiert Helge Matthiesen.

Am Ende einer langen und beschwerlichen Reise steht meistens die Erleichterung. Ganz so weit ist es bei der großen Koalition noch nicht, denn vor der Regierungsbildung hat erst noch die SPD-Basis das Wort. Das ist keine Formsache, sondern wird die Parteiführung der Sozialdemokratien noch einmal hart fordern. Emotional hat die SPD sich noch nicht beruhigt.

Angela Merkel und die CDU haben daher alles gegeben, damit die Sozialdemokraten erhobenen Hauptes ins Boot steigen können. Die SPD hat vor allem in den sozialen Themen erfolgreich verhandelt und sich Schlüsselpositionen im Kabinett gesichert, die die Union ihr nicht hätte einräumen müssen. Der Druck, Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung zu bilden, war offenbar so groß, dass CDU und CSU große Zugeständnisse machten.

Noch gibt es keine Übersicht, was der Spaß kosten wird. Fest steht nur, dass die Bürger als Beitrags- und Steuerzahler tief in die Tasche greifen müssen. Wenn die beiden Volksparteien in eine Koalition gehen, dann ist der Schmierstoff der hakeligen Verbindung eigentlich immer Geld. Das ist keine neue Erfahrung. Wenn die SPD die Bürgerversicherung nicht bekommt, dann gibt es doch wenigstens mehr Kindergeld und etwas für die Rentner. Darauf können sich die beiden großen immer verständigen. In Zeiten einer florierenden Wirtschaft und üppiger Steuereinnahmen fallen solche Zugeständnisse leicht. Ob die Wähler daran auch noch in vier Jahren Freude haben, darf bezweifelt werden. Spätestens dann folgt die Rechnung. Wohltaten wieder einzusammeln ist immer schwierig. Kaum vorstellbar, dass Merkel oder Martin Schulz sich dieser Aufgabe werden stellen müssen. Beide sind erkennbar in der Schlussrunde ihrer politischen Karriere.

Der Koalitionsvertrag ist ein hart verhandelter Kompromiss. Daher ist es nicht verwunderlich, dass eigentlich alle Interessenverbände unzufrieden sind. Vor allem aus der Wirtschaft gibt es Schelte. Darunter sind ein paar nachdenkenswerte Argumente. Zum Beispiel bei der Digitalisierung. Jedem dürfte inzwischen bewusst sein, dass ein grundlegender Wandel beginnt, der die Arbeitswelt und andere Teile der Gesellschaft verändern wird. Der Koalitionsvertrag sagt in Sachen Digitalisierung, man wolle sich um den Ausbau eines Glasfasernetzes kümmern und noch ein paar Dinge ähnlicher Güte mehr. Das ist richtig, aber es reicht natürlich nicht. Die große Vision war vermutlich gar nicht zu erwarten.

Überraschend ist dagegen die Detailfreude der Abmachung. Da geht es um männliche Küken, die nicht mehr getötet werden sollen und Details von befristeten Arbeitsverträgen. Spätestens an dieser Stelle wird jedermann klar: Hier ist die alte Groko in die Verlängerung gegangen und hat dort weiterdiskutiert, wo sie im Sommer 2017 aufgehört hat. Was ist aus den Reden geworden, so wie bisher dürfe es nicht weitergehen? Es wird weitergehen wie bisher, obwohl große Koalitionen eigentlich nur den einen Zweck haben sollten, die großen Probleme des Landes zu lösen. Aber die sind offenbar einer überraschenden Verzwergung anheimgefallen. Dringend notwendige Zuwanderungsdebatten gerinnen so zu Flüchtlingsobergrenzen. Schade eigentlich, es wurde eine Chance vertan.

Die Erleichterung am Ende des Weges liegt eigentlich nur in der Tatsache, dass es jetzt wahrscheinlich bald eine Regierung gibt. Sie hat sich ein teures, wenig ambitioniertes Arbeitsprogramm gegeben, das die Republik in kleinen Schritten weiterentwickelt. Es wird niemanden überfordern, es wird vermutlich teuer werden. Die neue große Koalition startet ohne Euphorie. Sie wird vermutlich einen Übergang markieren, denn mit ihr endet die Ära Angela Merkel. Alle drei Regierungsparteien müssen neues Führungspersonal aufbauen und positionieren, denn ob die kleinen Schritte reichen, um die großen Fragen zu lösen, wird sich in den kommenden vier Jahren erweisen.