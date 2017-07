Verfassungsschutzbericht 2016

BERLIN. Islamistischer Terror stellt weiterhin die größte Gefahr für Deutschland dar, heißt es im Verfassungsschutzbericht. Auch anderer Extremismus wird zum Problem.

Ein düsteres Bild von Deutschland? Thomas de Maizière, Minister für die Innere Sicherheit und Ordnung im Lande, will eine solche Stimmung erst gar nicht aufkommen lassen. „Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie“, sagte der CDU-Politiker bei der Vorlage des Verfassungsschutzberichtes 2016 am Dienstag in Berlin. Er zeichne „ein realistisches Bild“ über die Bedrohungslage in Deutschland, kein düsteres.

Zu dieser Wirklichkeit zähle: Die Feinde der freiheitlichen Grundordnung planten weiter Angriffe auf die Verfassung und das Leben in Deutschland. Doch der Staat sei in der Lage, sich zu wehren. „Dafür müssen wir die kennen, die uns bedrohen. Und wir müssen wissen, was sie vorhaben.“

Größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland sei nach wie vor der islamistische Terrorismus, so de Maizière. „Deutschland ist als Teil des Westens klarer Feind des IS“, ergänzte Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ bereite sich gerade auf einen „globalen Dschihad“ vor. Etwa 680 islamistische Terrorgefährder, fast alle durchgängig salafistisch geprägt, hätten die Verfassungsschützer in Deutschland im Auge. 930 Personen seien im vergangenen Jahr aus Deutschland in Richtung Syrien/Irak ausgereist, um dort auf der Seite des IS zu kämpfen.

Besonders auffällig: Die Gewaltbereitschaft der islamistischen Gefährder habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Allein seit Anfang 2015 seien in Europa 29 Anschläge von islamistischen Terroristen verübt worden – größtenteils Einzeltäter, regelmäßig inspiriert oder angeleitet durch den IS, in wenigen Fällen wie in Paris und Brüssel auch als Terrorkommandos.

In Deutschland schlugen islamistische Terroristen allein im vergangenen Jahr fünf Mal zu. Am schwersten traf es am 19. Dezember den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin mit zwölf Toten und mehr als 50 Verletzten, als der Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lastzug in die Menschenmenge lenkte.

Maaßen gibt sich keiner Illusion hin: „Wir müssen weiter mit Anschlägen von Einzeltätern oder Terrorkommandos rechnen.“ Leider müsse er sagen, „dass es beim Verfassungsschutz auf allen Feldern boomt“. Für einen Geschäftsmann wäre dies eine gute Nachricht, für jemanden, der die Sicherheit des Landes im Auge haben muss, sei eine solche Nachfrage Grund zur Sorge. De Maizière: „Eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber wir haben die Verpflichtung, das uns Mögliche zu tun.“

Wie in den Vorjahren bedrohten auch Extremisten von links und rechts im Inland die freiheitliche Grundordnung. Allein 12 100 Rechtsextremisten (2015: 11 800) sowie 8500 (2015: 7700) ebenfalls gewaltbereite Linksextremisten seien zu An- und Übergriffen bereit. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland werde als Ganzes nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Allerdings werde aufmerksam verfolgt, ob organisierte Rechtsextremisten die AfD als Plattform benutzen.

Mit Blick auf den bevorstehenden G20-Gipfel warnte de Maizière vor gegenwärtig rund 8000 gewaltbereiten in- und ausländischen Linksextremisten, die sich in Hamburg gesammelt hätten. Die linke Szene mobilisiere seit einem Jahr für Proteste. Zu einem möglichen Auftritt des türkischen Präsidenten Erdogan am Rande des G20-Treffens sagte de Maizière: „Auf deutschem Boden gilt deutsches Recht. Es wird das geschehen, was wir für richtig halten.“