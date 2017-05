Trendsportart "Hobby Horsing"

Bonn. Mit selbst gebastelten Pferdeköpfen auf Holzstäben galoppieren Zehntausende Finnen durch Wälder und Sporthallen. Kürzlich fand in Helsinki das erste Turnier auf Landesebene statt.

Von Hannah Rüdiger, 05.05.2017

Finnland hat uns Mitteleuropäer mit einigen der außergewöhnlichsten Sportarten beglückt. Neben Handy- und Gummistiefel-Weitwurf sind die Skandinavier sportlich nun um eine nationale Wettkampfdisziplin reicher: „Hobby Horsing“ bringt die oft nur noch sprichwörtlich verwendeten Steckenpferde zurück aufs Parkett. Mit selbst gebastelten Pferdeköpfen auf Holzstäben galoppieren Zehntausende Finnen durch Wälder und Sporthallen. Kürzlich fand in Helsinki das erste Turnier auf Landesebene statt, rund 200 Teilnehmer traten gegeneinander an. Vor den Augen der knapp 1000 Zuschauer maßen sich die Zehn- bis 18-Jährigen in traditionellen Reitdisziplinen wie Dressur oder Springen – nur eben ohne echte Pferde. Seit Tagen geistern entsprechende Videoclips durch Nachrichtenportale und soziale Netzwerke.

Für die fast ausschließlich weiblichen Teilnehmer sei das Ganze mehr als nur eine Rückbesinnung auf vergangene Kindertage, erklärt Alisa Aarniomaki, die selbst oft an Turnieren teilnahm. „Hobby Horsing“ sei eine Sportart, die gymnastisches Geschick, Kreativität und Selbstvertrauen verlange und gleichzeitig fördere.

Durch die neue Trendsportart ist eine ganze Subkultur entstanden, die Mädchen und junge Frauen zusammenbringt. Tatsächlich scheint „Hobby Horsing“ sogar ein therapeutisches Element zu besitzen: Vielen Teilnehmern habe die Steckenpferd-Dressur bereits geholfen, mit privaten Problemen fertig zu werden. Für manche steckt dahinter gar eine feministische Agenda. Daher spricht viel dagegen, den Trend einfach zu belächeln. Anstelle eines Besuchs im miefigen Fitnessstudio täten manche vielleicht besser an einem wilden Ritt auf dem Steckenpferd im heimischen Hobbykeller.