Simone Veil ist tot

Brüssel.

Von Detlef Drewes, 30.06.2017

Simone Veil hat alles erlebt: politischen Kampf und Triumph, menschliche Grausamkeit und jeden nur erdenklichen Abgrund. Sie sei ein „inspirierendes Beispiel“, sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Freitag, als die Feministin, Politikerin und Publizistin im Alter von 89 Jahren verstarb.

Die Französin wurde 1927 als Tochter einer jüdischen Familie in Nizza geboren. 1944 verhaftete die Gestapo Veil und ihre Familie. Sie überlebte die Deportation in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ebenso wie den Todesmarsch ins KZ Bergen-Belsen. Nach dem Krieg studierte sie Jura und begann eine große politische Karriere.

Als Gesundheitsministerin avancierte sie in den 1970er Jahren zur Feministin und zur Vorkämpferin für den legalen Schwangerschaftsabbruch, der 1975 in Frankreich eingeführt wurde. Als Ministerin sorgte sie für einen erleichterten Zugang zu Verhütungsmitteln. 1979 wechselte sie nach Straßburg ins Europäische Parlament, dessen erste Präsidentin sie wurde. Ein Foto in der Ahnengalerie des Parlamentsgebäudes erinnert an Simone Veil.

Unvergessen bleibt ihr Auftritt im Deutschen Bundestag, wo sie 2004 zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus eine Rede hielt. Es war ein bewegender Moment, weil Veil daran erinnerte, dass nichts vergessen werden dürfe. Und weil sie davon überzeugt war, dass die Grausamkeit der Vergangenheit voller Lehren für die Zukunft steckte.

Ihr Appell: „Europa sollte seine gemeinsame Vergangenheit als Ganzes kennen und zu ihr stehen, mit allen Licht- und Schattenseiten; jeder Mitgliedstaat sollte um seine Fehler und sein Versagen wissen und sich dazu bekennen, mit seiner eigenen Vergangenheit im Reinen sein, um auch mit seinen Nachbarn im Reinen sein zu können.“

Simone Veil hat sich trotz aller Erlebnisse stets zur deutsch-französischen Freundschaft bekannt. Als die Französin 1981 den Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen erhielt, sagte der frühere Bundespräsident Walter Scheel in seiner Laudatio: „Sie haben verziehen. Sie kämpfen für das höchste Gut des Menschen, seine Würde. Wir verneigen uns vor dieser Größe.“

Diese Größe ging sogar so weit, dass sie in den 1950er Jahren ihren Mann ausgerechnet nach Deutschland (genauer nach Wiesbaden) begleitete, wo er im dortigen französischen Konsulat tätig war. Obwohl selbst ein Opfer der Nazis hatte sie im Zuge der Versöhnung betont, dass „nicht das deutsche Volk, sondern ein verbrecherisches, totalitäres Regime die Schuld für die hier begangenen Gräuel der Vergangenheit trägt“, wie sie selbst es einmal ausdrückte.

Das Bild der mutigen und kämpferischen Frau scheint jedoch so wenig zu einer ganz anderen Seite der dreifachen Mutter zu passen. Sie betätigte sich auch als Publizistin und Schriftstellerin. Es gibt kaum eine Sammlung von Lebensweisheiten, in der nicht einer ihrer nachdenklichen, manchmal auch kritischen Sätze enthalten ist. „Wenn du die Welt verändern willst, beginne mit dem Menschen, den du jeden Morgen im Spiegel siehst“, schrieb sei einmal.

Frankreich zeigte sich an ihrem Todestag stolz auf Simone Veil. Macron kommentierte die Nachricht von ihrem Tod mit den Worten: „Möge ihr Beispiel unsere Landsleute inspirieren, die in ihr das Beste Frankreichs finden werden.“