Entwicklungshilfe

27.12.2016 Erbil/Bonn. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) will mit einem Programm im Nordirak 300.000 Menschen erreichen.

Camp Khanke, Provinz Dohuk im kurdischen Autonomiegebiet im Nordirak. 31 294 Menschen haben hier aktuell Zuflucht gefunden. Sie stammen aus Syrien, aber auch aus dem vom sogenannten Islamischen Staat (IS) besetzten Teil des Irak. Es sind Christen, Jesiden, Schiiten und Sunniten. Sie alle wollen ihre Ruhe, wollen Sicherheit – und eine Perspektive.

Wo noch vor kurzem eine stinkende Kloake die Abwässer des provisorischen Camps sammelte, sprießen jetzt junge Triebe auf einem ganz neuen Gemeinschaftsplatz. Eine Abwasserleitung bringt das Abwasser raus aus dem Camp, wo es für Cholera und andere Infekte sorgte. Am Ende der Leitung arbeitet jetzt eine Kläranlage. Die Flüchtlinge haben das alles selbst geschaffen – mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

„Sie können sich nicht vorstellen, wie stolz die Menschen sind auf das, was sie geschaffen haben“, berichtet Martha Gutierrez, GIZ-Abteilungsleiterin für Governance, Krisenmanagement und Bauen in ihrem Büro in Bonn. Im August war sie das letzte Mal selbst vor Ort, im Februar steht der nächste Besuch an.

Wesentlich auch mit deutscher Unterstützung hat die kurdische Region im Nordirak sich zu einem Hort des Friedens im Nahen Osten entwickelt. Dabei sah es zuerst keineswegs danach aus. In der relativ wohlhabenden, weil ölreichen Region mit rund 1,3 Millionen Einwohnern hatten nach dem Vormarsch des IS im Herbst 2014 rund eine Million Binnenflüchtlinge und 250 000 Syrer Schutz gesucht. „Die Kurden haben sich als sehr offene Gesellschaft gezeigt und die Menschen gut organisiert in 20 Camps untergebracht“, erklärt Gutierrez. Dennoch stand die autonome Regierung vor dem Kollaps. Die GIZ lieferte im Auftrag des Entwicklungsministeriums über 4000 Bodenplatten für die Zelte, damit die Menschen nicht im Schlamm liegen mussten. Sechs Gesundheitszentren zur Versorgung von 280 000 Menschen – Flüchtlingen wie Einheimischen – wurden aufgebaut und in einem Notfallzentrum die Behandlungskapazität von 450 Patienten im Monat verzehnfacht.

„Die Leute wollen Sicherheit und eine Zukunft für ihre Kinder. Dann nehmen sie die gefährliche Reise nach Europa nicht auf sich“, hat Gutierrez bei fünf Ortsbesuchen immer wieder erfahren. Seit dem Frühjahr verbindet die GIZ deshalb den Aufbau der Infrastruktur mit dem Unterhalt Geflüchteter. „60 Prozent leben nicht in Lagern. Viele lebten erst von Ersparnissen. Doch die gehen zur Neige.“ Inzwischen wurden mehr als 15 000 Menschen in 40 Berufen, für die im Nordirak aktuell Bedarf besteht, jeweils einen Monat lang geschult. Im Ausbildungszentrum Jiner lernen sie Grundlagen der Sanitärinstallation, des Schweißens oder der Elektrotechnik, aber auch das Bäckerhandwerk oder PC-Technik. „Dabei vermitteln unsere Experten die Grundlagen. Das ist ein Anfang“, beschreibt die aus Kolumbien stammende Entwicklungshelferin, die seit einem Jahr mit ihrer Familie nach verschiedenen Auslandsstationen nun dauerhaft in Bonn lebt.

Doch damit nicht genug. Nach der Kurzausbildung werden die Teilnehmer jeweils in Zehn-Tages-Turns von der GIZ für wichtige Aufbauprojekte beschäftigt, immer 40 Tage im Jahr. Dafür erhalten sie zwischen 800 und 1200 Euro Lohn und können damit eine fünfköpfige Familie ein Jahr lang unterhalten.

„Erst hatten wir bei den Bauarbeiten nur an Männer gedacht und Frauen für andere Bereiche vorgesehen. Doch auch viele Jesidinnen wollten auf die Baustellen“, berichtet Gutierrez. Stolz zeigten die Frauen, bekleidet mit Bauhelmen und neongelben Schutzwesten, ihr den neuen Gemeinschaftsplatz, der auf diese Weise im Camp Khanke entstanden ist – eine Oase der Ruhe mitten im Lageralltag. Diese Erfahrung verändere später auch die Gesellschaft, ist die GIZ-Expertin sicher. „Wenn die Frauen irgendwann zurückkehren in ihre Heimat, werden sie das nicht vergessen. Viele haben zum ersten Mal in ihrem Leben eigenes Geld verdient.“

Das Programm wurde gerade wegen des großen Erfolges zunächst bis Ende 2017 verlängert. Bis 2019 will die GIZ mit Investitionen in Schulen, Gesundheit und Wasserversorgung im Nordirak 300 000 Menschen erreichen – und ein wenig Hoffnung geben im Nahen Osten. Die 43 Jahre alte Schneiderin Nada bringt ihre Erfahrungen auf den Punkt. Sie sagt: „Wir können nicht gegen den IS kämpfen, aber wir können allen zeigen, dass wir fähig sind zu leben.“ (Martin Wein)