Kommentar zu Macron und Europa

Die EU lahmt, weil sie sich immer noch auf Programme anstatt auf einen Strukturumbau stützt. Vielleicht wird Emmanuel Macron nicht nur in Frankreich, sondern auch in Brüssel zum Hoffnungsträger, meint GA-Korrespondent Detlef Drewes.

Von Detlef Drewes, 08.05.2017

Mit Macron kann Europa gut leben. Der künftige französische Staatspräsident wird den Kurs der Gemeinschaft mittragen, aber auf mehr Effizienz und Ergebnisse pochen. Damit hat er recht, vor allem mit Blick auf sein eigenes Land.

Denn Macron weiß, dass Frankreich nicht nur Reformen braucht, sondern auch eine ökonomische Perspektive jenseits der Grenzen. Brüssels Pläne für weitere Freihandelsabkommen versprechen neue Märkte, machen Wachstum möglich, wenn die innenpolitischen Voraussetzungen stimmen. Und genau das ist der Schlüssel für den Aufgabenberg, den der Präsident abarbeiten muss, will er die soziale Situation ebenso in den Griff bekommen wie die Arbeitslosigkeit in vielen Regionen unseres Nachbarlandes.

Für die vom Brexit immer noch wunde europäische Seele ist dieser Wahlausgang Balsam. Dabei darf man in Brüssel nur einen Fehler nicht machen: Ein „Weiter so“ darf und kann es nicht geben. Frankreich hat sich zu Europa bekannt. Aber das ist kaum mehr als ein knapper Vertrauensvorschuss.

Die Union stagniert, weil die Erfolge ausbleiben. Trotz milliardenschwerer Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und gegen den Jobverlust durch Firmenverlagerungen ist es Brüssel bisher nicht gelungen, eine Wende einzuleiten. Nicht einmal jetzt, wo die meisten ökonomischen Indikatoren auf grün stehen – sogar für Länder wie Griechenland, Spanien oder Italien. Die EU lahmt, weil sie sich immer noch auf Programme anstatt auf einen Strukturumbau stützt. Aber vielleicht wird Macron ja auch in Brüssel zum Hoffnungsträger.