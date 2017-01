Auftakt des Wahljahres für die SPD

14.01.2017 BERLIN. Die SPD-Bundestagsfraktion macht sich zu Beginn des Wahljahres bei ihrer Klausur Mut. Am 29. Januar soll endlich der Kanzlerkandidat präsentiert werden - und der sei keine Verlegenheitslösung so die Sozialdemokraten.

Der Vorsitzende war da. Motivationsrede von Sigmar Gabriel an die SPD-Bundestagsfraktion in deren Klausur zum Auftakt des Wahljahres. Fraktionschef Thomas Oppermann sagt nachher, was ein Fraktionschef und ein Parteichef sagen müssen. Man dürfe sich von Umfragen „nicht beirren“ lassen.

Die SPD gehe „mit großer Zuversicht“ ins Wahljahr. Spätestens wenn die Sozialdemokraten getreu ihrem Fahrplan am 29. Januar verkünden werden, wer ihr Kanzlerkandidat sei, werde es auch mit den Umfragewerten wieder nach oben gehen.

Derzeit wird die SPD auf magere 21 Prozent taxiert. Aber kein Vertun, Gabriel habe in der Fraktion betont, es gebe gute Chancen, Vertrauen zurückzugewinnen.

„Wir müssen einen Wahlkampf mit 150 Prozent Sozialdemokratie machen“, wird Gabriel Teilnehmern der Klausur zufolge zitiert. Und damit draußen im Lande kein Zweifel an der Kampfkraft der SPD besteht, betont Oppermann noch: „Wir werden einen kampfkräftigen Kanzlerkandidaten präsentieren, der wird keine Verlegenheitslösung sein.“

Oppermann verknüpft die eigenen Parolen der Zuversicht gleich noch mit einem Angriff auf den politischen Konkurrenten, mit dem die SPD im Bund aktuell noch koalitionspartnerschaftlich verbunden ist. „In der Union herrscht Durcheinander.“

Die Klausur des CDU-Bundesvorstandes an diesem Wochenende im Saarland sei für die Union daher offenbar nötig. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sei nur zur Schuldentilgung bereit, während die CDU Investitionen und Steuersenkungen wolle. Da müsse endlich Klarheit her, wohin der Kurs der CDU in der Steuer- und Finanzpolitik gehe.

Die SPD-Bundestagfraktion habe bei ihrer Klausur in Berlin festgelegt, dass sie in Richtung Steuergerechtigkeit wolle. Oppermann betont, er habe nichts gegen eine Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen, allerdings müssten Investitionen insgesamt Vorrang haben, weil diese „Grundlage für Wachstum“ seien und zudem in vielen Bundesländern ein „Investitionsstau“ zu beklagen sei.

So ist die SPD-Fraktion für eine „faire und gerechte Progression der Steuersätze, denn starke Schultern können mehr tragen als schwache“. Insbesondere Einnahmen „aus leistungslosen Kapitalgewinnen und Erbschaften“ will die SPD ins Auge nehmen.

„Wir wollen noch in dieser Legislaturperiode mit mehr Steuergerechtigkeit beginnen und Einkommen aus Kapital und Arbeit steuerlich gleichstellen“, heißt es in der SPD-„Initiative 21 für Steuergerechtigkeit“. Dazu soll die Abgeltungssteuer „zügig“ abgeschafft werden. Außerdem will die SPD-Fraktion die Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung verlängern.

In der Debatte um die Innere Sicherheit und Konsequenzen nach dem Terroranschlag von Berlin spricht sich auch die SPD-Bundestagsfraktion dafür aus, ausreisepflichtige Gefährder so schnell wie möglich abzuschieben. „Um die Abschiebung zu sichern, müssen sie gegebenenfalls in Abschiebehaft genommen werden.“ Die SPD plädiert dafür, die Gefährderhaft neu zu regeln.

Die Abschiebehaft, die bereits jetzt bis zu 18 Monaten verhängt werden kann, soll auch dann möglich sein, wenn ein Gefährder nicht innerhalb der nächsten drei Monate abgeschoben werden kann, weil der Herkunftsstaat die Papiere für den Abzuschiebenden nicht übermittelt. Gefährder mit deutschem Pass sollen nach den Worten von Oppermann auch mit einer Fußfessel unter Kontrolle gehalten werden. (Holger Möhle)