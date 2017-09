Kommentar zum Bundestagswahlkampf

Der Hass im Osten ist ein Vorgeschmack auf Debatten mit der AfD im Bundestag. Die Auseinandersetzung wird härter, kommentiert GA-Redakteur Holger Möhle.

Bitterfeld, Torgau, Finsterwalde: drei Städte in Ostdeutschland. Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg: dreimal musste Bundeskanzlerin Angela Merkel im laufenden Bundestagswahlkampf nun erleben, dass sie hier im Osten, wo sie im autoritären Regime der DDR selbst aufgewachsen ist, bei einer wachsenden Minderheit unerwünschte Person ist. Das gilt natürlich nicht nur für Merkel, sondern für das gesamte Establishment, das sich in diesen Tagen von Berlin aus aufmacht, um an den Marktplätzen dieser Republik seine Wahlbotschaften zu platzieren. Aber Merkel trifft es bei ihren Auftritten im Osten besonders hart.

Gut, wer den Nahkampf mit dem Volk sucht, muss auch mit Ausfällen, mit Angriffen, mit Pöbeleien rechnen. Der ehemalige Grünen-Außenminister Joschka Fischer wartete stets nur darauf, bis ihn jemand aus der Menge als „Kriegstreiber“ beschimpfte, weil die Grünen den Krieg der Nato gegen das Regime des Slobodan Milosevic mittrugen, um einen Völkermord im Kosovo zu verhindern. Doch das waren noch andere Zeiten. Wendeverlierer gab es auch damals schon im Osten. Aber die Globalisierung hat die Welt nochmals beschleunigt und komplizierter gemacht. Wieder haben Menschen ihre Existenz verloren und sehen in den Hunderttausenden Flüchtlingen, die Merkel unbürokratisch ins Land gelassen hat, Gegner und Konkurrenten um Jobs, Wohnungen oder um Kitaplätze für ihre Kinder.

Auch Merkel wird heute als „Nato-Kriegstreiberin“ angegriffen. Der Unterschied: Der Ton ist sehr viel schärfer als noch 2002, weil die Gesellschaft in Teilen des Landes – siehe Ostdeutschland – gespaltener ist. Dabei geht es im Protest nicht um Kritik am Kurs der Bundesregierung, was völlig in Ordnung wäre. Im Osten, wie zuletzt in Torgau (Sachsen) und Finsterwalde (Brandenburg), entlädt sich blanker Hass gegen Merkel. Die Wut und die Verachtung, die der deutschen Regierungschefin dort entgegenschlagen, kommen mit großer Energie. Argumente finden in einer derart aufgeladenen Stimmung keinen vernünftigen Abnehmer. Man darf diese Bewegung, die sich gerade im Osten in Stimmen für die rechte Alternative für Deutschland und die rechtsextreme NPD niederschlägt, nicht unterschätzen.

Merkel regiert im zwölften Jahr, davon acht Jahre mit der sicheren Mehrheit einer großen Koalition. Das schafft Platz an den Rändern. Die Konstellation einer nächsten Bundesregierung ist völlig offen. Wenn die Rechtsausleger der AfD einem nächsten Bundestag angehören sollten, bekommt der geballte Protest (ost)deutscher Marktplätze eine Stimme im Bundestag. Dies wird die Lage noch einmal verändern, wenn politische Korrektheiten plötzlich auch im Plenum geschleift werden. Das kann die Sprache im neuen Bundestag verändern, den Umgang, die Gepflogenheiten. Der Hass im Osten ist ein Vorgeschmack. Die Auseinandersetzung wird härter.